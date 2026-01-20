鬆口不會參選台北市長 鄭麗君：考古題已經回答超過10年

鄭麗君今首度正面回應台北市長選舉議題，直指這是考古題，自己已經應該回答超過10年了。（圖／林煒凱攝）

民進黨2026縣市長選舉提名進入尾聲，但台北市長人選遲遲未定，主責關稅談判的行政院長鄭麗君因交出漂亮成績單，有行政能力加上具備國際視野，近日屢被點名參選台北市長。對此，鄭麗君今天（20日）首度正面回應，「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

關於民進黨台北市長誰來出戰，身兼民進黨選對會成員的黨團書記長陳培瑜昨表示，她認同台北市是一個要面對國際的城市；關於人選選對會持續在討論，請大家再給選對會一些時間，人選出爐後一定第一時間向大家報告。

然而，鄭麗君日前率領談判團隊與美方完成第六次實體磋商，定案台美關稅15％，並達成多項共識，不少網友點名鄭麗君具備國際視野，也有行政經驗，希望鄭能參選台北市長。

不過鄭麗君今早出席台美關稅談判說明記者會時，首度正面回應，「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。



