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即時中心／潘柏廷報導

國民黨新北市議員江怡臻，昨（9）日無預警在社群宣布不競選連任，引發外界好奇未來政治生涯規劃。對此，江怡臻當晚接受網路媒體受訪時，坦言自己沒有要離開政治工作，更喊話，考慮加入同黨新北市長參選人李四川團隊，甚至坦承不排除選2028年立委。不過，江怡臻今（10）日則稱，有具體的規劃，會再向大家報告。

江怡臻「喊不會辭去議員」：不排除選立委

江怡臻昨日參加媒體人朱凱翔的網路節目，坦言自己真的思考蠻久，「可能是老天爺給我的聲音，我覺得上天應該有所安排」；當被問到是否要離開議會工作時，江怡臻則否認，並強調不會辭去議員，而是會做到12月15日。

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由於未來政治動向受到關切，江怡臻坦言，考慮會加入李四川團隊，至於是否有意願參與2028年立委選舉，江怡臻則透露，不排除參選。

快新聞／藍營嚇到了！江怡臻突喊「不連任新北議員」 最新規劃本人全曝光

國民黨新北市議員江怡臻。（圖／江怡臻議員辦公室提供）

不過，江怡臻今日則稱，每個階段的任務不同，對於新北市及公共事務的熱情，完全沒有改變，有具體的規劃，會再向大家報告。

原文出處：快新聞／鬆口了！江怡臻突喊「不連任新北議員」 最新規劃方向曝光

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