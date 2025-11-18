鬆口參選台北？沈伯洋駁：目前選舉不在規劃

▲沈伯洋表示，選選目前不在他的規劃之內，比他適合的人選真的非常多。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 聯電創辦人曹興誠日前推薦民進黨立委沈伯洋參戰台北市長選舉，沈伯洋昨天在專訪時談到，「戰士沒有選擇戰場的權利，就像我沒有辦法選擇，中國要不要通緝我」等語，引起外界聯想。對此，沈伯洋今（18）日強調，身為不分區立委，最重要工作還是守護國安、拚外交，至於選舉，目前不在他的規劃之內，比他適合的人選真的非常多。

沈伯洋昨天在專訪時表示，黨中央完全沒有跟他接觸，他是藍白的大標靶，若參選一直被抹黑又沒有守住，負面聲量一定會外溢到其他縣市，但他強調，「戰士沒有選擇戰場的權利，就像我沒有辦法選擇中國要不要通緝我」，如果人民託付或黨要做什麼，他都是全力以赴。

民進黨立法院黨團上午召開記者會，媒體詢問，沈伯洋受訪時談到「戰士沒有選擇戰場的權利」，是否鬆口可能參選北市長？對此，沈伯洋說明，當時講這句話，就好像他不能夠選擇中國要不要通緝他，其實最主要是在講這個，並強調「人民交付的任務才是最重要的」。

沈伯洋提到，身為不分區立委，在獲得政黨票時，人民交付給他的任務就是要守護國安、拚外交、守護國防，這是現在最重要的工作，「就像我們現在坐在這邊、是幹部，這個會期都有幹部的工作，所以我應該還是會專心致力於我現在的工作」。

至於曹興誠認為沈伯洋在國會被糟蹋、被折損，沈伯洋說，他現在的工作就是在這邊，且工作還是很有意義，如同今天開記者會，讓國人知道《財劃法》失速的情形，還有為花蓮的地方鄉親爭取更多建設，這都是非常重要的事。

沈伯洋說，即使常常講表決不會贏，但論述要贏，不管怎麼樣，他們必須要讓人知道民進黨的價值到底是什麼、主張是什麼，這是非常重要的事；他強調，至於選舉，目前不在他的規劃之內，比他適合的人選真的非常多。

