鬆口幫藍營站台但排除這兩人？柯文哲：今天不講壞話

民眾黨創黨主席柯文哲日前表示若行有餘力可替國民黨站台，引發外界關注站台名單是否有所排除。柯文哲今（1）日被媒體追問是否排除曾告發他的議員鍾小平或游淑慧，柯文哲僅回應「今天不講壞話」。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲過去因京華城案遭到鍾小平與游淑慧多次抨擊。鍾小平曾前往地檢署告發柯文哲與前副市長彭振聲涉犯圖利罪，並屢次公開批評柯文哲。游淑慧同樣針對京華城案發表看法，直指柯文哲與京華城容積獎勵脫不了關係。

台北市議員鍾小平。（圖／中天新聞）

柯文哲交保後辯論終結，法院預計在3月26日進行宣判。近來柯文哲動作頻頻，對於2026年藍白合作議題表態稱若行有餘力可以替國民黨站台。媒體好奇追問站台是否排除鍾小平或游淑慧時，柯文哲以黃國昌競選總部開幕為由，表示當天不講壞話，迴避了這個敏感問題。

