鬆口接棒選議員挨轟「世襲」 應曉薇女兒反擊：民進黨的政二代有少過嗎？

北市議員應曉薇的女兒應佳妤，日前鬆口2026年不論選與不選議員，自己都準備好了。不過，近日在談論小紅書遭封的事，因脫口「台灣像極權國家」遭到網友砲轟。對此，她今(9)日再發影片，表示這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的思想審判，讓她深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，針對網友批評「世襲」，她則反嗆「已經說得很清楚，一切都由市民決定。想要請大家也以同樣的標準檢視，難道民進黨的政二代有少過嗎？」

應佳妤表示，感謝這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對她進行思想審判、人格抹殺，讓她深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時真正體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。對於網友批評「世襲」，她在上一段回覆影片中其實已經說得很清楚，一切都由市民決定。「想要請大家也以同樣的標準檢視，難道民進黨的政二代有少過嗎？但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任，我就不一一列舉，交由社會大眾評價並舉例，關於這點難道不是一個非我族類的雙標嗎？你們難道忘記蔡英文前總統講過，沒有人需要為了他的認同而道歉嗎？」

應佳妤也表示，對於讓媽媽又無端遭受網路霸凌，她深感自責，也一再向自己所摯愛的媽媽說對不起，但是媽媽非但沒有責怪，反而用溫柔且堅定的語氣安慰她。除了媽媽以外，更有許多看不下去這樣出征行為的好朋友及網友們，為她加油打氣，給予勇氣讓她不會因此就被擊倒，這樣只讓她更無懼、更茁壯想要守護媽媽，也會讓她更堅韌地面對所有批評與指教。透露自己是軍人之後，阿公是「國軍克難英雄」，而她熱愛中華民國，不會因此倒下，會更堅強、更勇敢地面對挑戰。

應佳妤質疑，自己目前就是一位對於政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？她當然知道中華民國台灣目前不是極權體制。但是在民主自由社會的國家，如此大動作對付一個對政治議題提出不同想法、對執政者表達不同意見的年輕人，難道完全沒有極權動作的成分在嗎？真的能平息問題嗎？

應佳妤認為，她僅僅是單純表達自己的不認同，也透過發文來解釋，但卻被有心人士曲解並操作為她是因為遭炎上而急著澄清，那他們真正的目的是什麼？是誰不希望她抒發感受？又是誰覺得她是一種威脅，因此想藉由攻擊、摧毀她來達到讓人噤聲的目的？

應佳妤疑惑，以目前做為一位普通公民的身分，到底何德何能，竟然值得被如此「高規格」對待？「這真的是我們要的台灣社會嗎？這些為了達到KPI的粉專，請讓我們一起冷靜地來思考，難道我們的社會已經走到容不下不同意見與不同聲音，演變成你們原來所反對的那樣子了嗎？佳妤接受大家的批評與指教，佳妤沒有生氣也沒有憤怒，只是感到難過，也有預感接下來可能會有更多的不實抹黑與造謠，為什麼我們號稱民主自由社會的國家會變成這個樣子呢？」

最後，應佳妤表示，她也藉由這次事件，才知道原來自己的影響力遠超過原本協助媽媽的角色，也更加堅定日後自己無論是什麼身份，都要善用這份影響力，為社會弱勢族群努力，並回饋、奉獻中正萬華這塊孕育她長大的家鄉。

