鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢驗15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場，結果今天出爐，全部零檢出，針對其餘畜牧場將持續採樣監測。
縣府表示，這15場20日採驗後，21日早上送驗，共送檢15件雞蛋、羽毛15件、飼料15件及場內用水15件，總計60件樣品，今天檢驗結果出爐，均是未檢出。
彰化縣政府表示，彰化縣是全台最大雞蛋產區，產量占全台一半，在文雅畜牧場檢出雞蛋含環境用藥芬普尼成分後，彰化縣政府為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，自11月中旬起至12月底止，針對全縣933場蛋雞場啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。
縣府表示，農業處及動物防疫所本月20日會同政風處人員，首批針對15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場檢測，包括雞蛋、羽毛、飼料及飲水等項目採樣，檢驗結果今天揭曉，全部均為未檢出，顯示第一階段高風險場的蛋品安全無虞。
彰化縣動物防疫所提醒，芬普尼禁止使用在蛋雞，違反者將依動物用藥品管理法規定，處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖，也切勿使用來源不明之動物用藥。
彰化縣政府將持續強化相關監測與管理工作，籲請業者共同配合動物用藥規定，確保彰化縣蛋品衛生與民眾食用安全。
