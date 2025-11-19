鬆口藍白合「民調是不可或缺的工具」 鄭麗文：明年3月前確認整合方式是合理時間點

鄭麗文（右）強調，地方選舉的藍白合，民調是不可或缺的工具；至於時間點，她也認為民眾黨秘書長周榆修所稱的明年3月是合理的，希望接下來能進行密切磋商，順利完成各縣市提名作業。（圖／李智為攝）

在野黨主席高峰會「鄭黃會」今（19日）於新莊登場，國民黨主席鄭麗文被問及，2026年地方大選，有哪些縣市可以先討論？是否透過比民調的方式處理？她強調，民調是不可或缺的工具，但如何進行要等到兩黨具體討論才有答案；至於時間點，她也認為民眾黨秘書長周榆修所稱的明年3月以前是合理的，希望接下來能進行密切磋商，順利完成各縣市提名作業。

媒體今詢問，周榆修曾說希望最晚明年3月確定民調整合方式，有哪些縣市可以先討論？鄭麗文回應，若兩黨都有優秀人選，也有高度意願，就有必要透過機制產生社會高度認同的人選，相信民調是不可或缺的工具；但至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業具體討論才有答案。

在時間點的部分，鄭麗文則表示，大家選舉過這麼多次，周榆修提出的是合理時間點，希望今天後在不同層面，兩黨能有對接窗口，進行密切磋商，一步步踩穩、順利完成各縣市提名作業。她強調，周所提出的時間點不是給國民黨壓力限制，而是希望過程穩健，考慮各方考量，不要故意拖延也不要倉促，在高度誠意下一步步順利完成提名。

媒體也追問，藍白是否對國防預算態度不一致？未來藍白黨團是否有共推的優先法案？鄭麗文強調，她尊重黨團自主，一向都有非常好的互動、溝通；而有關國防預算的部分，她並不是不支持國防預算，請不要簡化或誤導。

鄭麗文強調，國民黨在戰後的台灣，一向是國軍最堅實的後盾跟支持者，這從來沒有改變，也絕對不會打折；近期國會不是才剛通過提升軍人待遇？甚至遭到執政黨無理地反對，到底是誰才支持國防？

鄭麗文也說，台海安全難道是透過軍備競賽可以保證的嗎？當然不是，而是透過希望和平的決心跟努力，若根本不在乎兩岸和平，甚至一直製造對立仇恨、挑起兩岸緊張神經，再大幅擴大軍備，這對台海安全毫無幫助，所以堅實保衛台灣的國防一項是國民黨的主張，絕對沒有問題。「合理的國防是我們所要求的，雖然從未對此和民眾黨討論，但這樣的大原則應該放諸四海皆準」。



