鬆口請辭選新北了？李四川：明輝達簽約後告知外界決定

輝達落腳北士科，與輝達簽約的進度，到現在為止相當順利，明天應可簽約。被視為國民黨新北市長黑馬的台北市副市長李四川今（10日）受訪表示，週五下班把合約送到美國輝達，目前相當順利，明天應該可以簽約，如果與輝達合約簽訂完，「我做所有的決定，都會跟大家報告。」

由於今天是北市府過年前最後一次市政會議，李四川說，依往例過年他大概都回南部或故鄉屏東小琉球，過年完了之後才會回來。媒體詢問是否參加最後一場市政會議？李四川說，明天如果與輝達合約簽訂，「我做所有的決定，都會跟各位報告。」

國民黨新北議員擬參選人何元楷在汐止掛出與李四川同框看板，李四川表示，從這段期間所有民調得知，新北市民對他的支持，非常感謝，在輝達簽約完之後，「我會告訴我的決定」。

日前出席板橋里長聯誼會與新北市長侯友宜同框，李四川說，每年聯誼會主席都會邀請他，他去年也有出席，並稱讚「侯市長的政績，值得我來學習。」

