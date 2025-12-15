鬆口選2026台中市長！江啟臣被問「何時辭副院長」苦笑回：都是以後的事

記者詹宜庭／台北報導

針對2026台中市長選舉，立法院副院長江啟臣昨日正式表態將「全力爭取黨內提名」，並拋出要將「幸福城」進一步推向「旗艦城」的願景，國民黨內初選將對上現任立委楊瓊瓔。針對是否辭去副院長一職，江啟臣今（15日）苦笑說，提名都還沒有決定，那個都是以後的事情，現在也不是談這個的時候，目前最重要是用行動展現，實踐願景的決心。

江啟臣上午出席「水湳轉運中心增設國道客運專用道地方說明會」，針對記者詢問「何時辭立法院副院長一職？」江啟臣苦笑說，提名都還沒有決定，那個都是以後的事情，現在也不是談這個的時候，目前最重要是用行動展現，實踐願景的決心。另對有意參選台中市長的藍委楊瓊瓔說，若自己贏了，將邀請江進競選團隊，江啟臣則回，黨內機制要請黨中央多費心。

更多三立新聞網報導

「台中是我的故鄉」江啟臣表態參選台中市長！盧秀燕6字回應了

江啟臣參戰！正式表態「爭取國民黨提名」參選台中市長 楊瓊瓔回應了

正式表態了！江啟臣鬆口參選台中市長：一定會全力爭取黨內提名

藍營台中市長「流出民調」上演宮鬥劇？媒體人揭鄭麗文、盧秀燕盤算

