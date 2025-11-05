鬆口非洲豬瘟解禁時間！卓榮泰：「利用普發一萬多吃豬肉」會非常有意義

台中梧棲養豬場近日爆出非洲豬瘟疫情，中央疫調將疫情源頭指向廚餘養豬，中央前進應變所今（5）日也召開記者會對外說明。另外，行政院長卓榮泰下午出席海巡署海巡節慶祝活動時指出，依照他得到的消息，過幾天就可以吃豬肉了，也鼓勵大家多多吃豬肉。

台中市養豬場爆非洲豬瘟疫情，全國禁宰禁運至6日中午，中央前進應變下午3時30分也將召開記者會對外說明情況。在這之前，卓榮泰出席海巡署活動時提到，118海巡節希望海巡弟兄可以將假期排在周間，接下來馬上就可以領到一萬元，利用這一萬元去做國旅，推展國內觀光工作。

卓榮泰表示，非洲豬瘟中央應變中心會在3時30分會召開記者會，如果他得到的消息沒錯，過幾天就可以吃到台灣的豬肉了，所以可以用政府普發的一萬元，去進行國內旅遊，在過程中多吃一些台灣豬肉、幫忙豬農，這一天假期就會非常有意義，不僅讓自己身心得到紓解，也配合國家政策。卓榮泰補充，更重要的是，在國內觀光吃美食的時候，更能體會到每一天重要工作的結果，是如何讓國人能夠安居樂業，國人的每一天就是靠各位海巡保護而來。

