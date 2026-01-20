鬆口「思考投入新竹市長選戰」 王婉諭：持開放態度促本土陣營合作

記者劉秀敏／台北報導

時代力量黨主席王婉諭表示，會認真思考投入新竹市長的選戰（圖／翻攝自王婉諭臉書）

2026年新竹市長選舉，國民黨表態禮讓現任市長高虹安，而《鉅聞天下新聞網》19日公布民調，高虹安以41.96%支持度領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%及時代力量黨主席王婉諭的5.74%。對此，王婉諭回應，感謝社會的關注，還有新竹市民對她的肯定。從民調上，確實看見了跨越黨派的支持與認同，「我會認真思考投入新竹市長的選戰。」但務實地說，想要挑戰高虹安連任的本土在野陣營，必須要協調、合作，她也會努力抱持著最開放的態度來促成這件事。

《鉅聞天下新聞網》19日公布新竹市長最新民調，現任市長高虹安以41.96%的支持度居於領先地位，陽明交通大學特聘教授林志潔獲得24.38%支持度，前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭則均獲得5.74%支持度，國民黨的何志勇獲3.89%支持度，施乃如、楊玲宜也分別獲得3.18%、2.39%支持度；但仍有10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

此外，民調也特別針對「第二選擇」進行調查，結果顯示，高虹安獲得2.74%支持，林志潔獲得6.45%支持、王婉諭獲得10.16%支持、高嘉瑜獲得 6.89%支持、施乃如7.51%、何志勇5.92%、楊玲宜5.39%，尚未決定的則高達24.03%，也有18.20%表示都不支持或不會去投票。

若加總「第一選擇」與「第二選擇」的總觸及，則高虹安獲得 44.7%的支持，其次依序是林志潔的30.83%、王婉諭的15.9%、高嘉瑜的12.63%、施乃如10.69%、何志勇9.81%、楊玲宜7.77%。

針對民調結果，王婉諭表示，感謝社會的關注，還有新竹市民對她的肯定。從民調上，確實看見了跨越黨派的支持與認同，「我會認真思考投入新竹市長的選戰。」

王婉諭並指出，在接下來的時間裡，有三個方向她會繼續努力。第一，新竹市民是很有智慧的，不會用黨派顏色來思考城市的領導者，必須拿出具體的主張，來爭取跨越黨派最多選民的認同；第二，新竹市長高虹安官司纏身，新竹市民對於高市長的施政也各有看法。但是很務實的說，想要挑戰高虹安連任的本土在野陣營，必須要協調、合作，她也會努力抱持著最開放的態度來促成這件事。

王婉諭強調，第三，新竹市民念茲在茲的，是整個大新竹的發展，她始終相信大新竹的居住環境、生活品質、城市治理，應該要配得上世界級的半導體產業。大新竹的發展，始終是她最在意的一件事，「不論如何我都會繼續努力，為新竹的未來打拚。」

