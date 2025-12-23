鬆弛不僅是表皮問題！夏安皮膚專科分享：Oligio X 雙模式電波的客製化操作選項
隨著年齡增長，許多人會發現擦保養品似乎越來越「無感」。這並非保養品失效，而是肌膚老化的核心往往發生在更深層的真皮層與皮下組織——膠原蛋白流失與筋膜層鬆動，導致輪廓線條模糊、出現疲態。
作為皮膚專科診所，夏安始終堅持「先診斷，後治療」。夏安專業醫師深知每位患者的膚質厚度、老化程度皆不相同，因此在引進設備時，更看重儀器的「精準度」與「客製化能力」。
近期，夏安皮膚專科正式引進超玩美電波 Oligio X ，正是為了提供更進階、更符合解剖生理學的緊實保養選擇。
雙模式科技：針對不同肌膚層次的操作選項
深層容積式加熱模式 透過單極電波技術，將熱能傳導至真皮層不同深度，醫師可依照肌膚特性進行操作規劃。
精準能量調控 醫師可依據不同部位（如前額、臉頰、下顎線）的皮膚厚度及阻抗，調整輸出參數，針對施打部位進行精準操作。
眼周專屬探頭 針對眼周細緻肌膚，醫師可運用專屬探頭進行操作，根據肌膚薄厚與特性調整施打參數。
在夏安，體驗「皮膚專科」的專業把關
夏安相信，儀器是醫師的聽診器與手術刀，唯有精準判斷，才能發揮最大價值。透過超玩美電波 Oligio X 的雙模式科技，夏安專業醫療團隊堅持為您落實以下診療標準：
✔ 專科醫師對中下臉的結構性評估： 由醫師親自檢視下顎線條與組織狀況，依據解剖結構調整熱能施打參數。
✔ 針對真皮層厚度的臨床觀察： 醫師依據不同區域膚質厚度與特性，進行分層施打規劃。
✔ 基於解剖學的精細參數調控： 考量眼周與頸部肌膚特性，由醫師精準調整能量參數，提供客製化施打選項。
變美，是一場科學與美學的結合。歡迎來到夏安皮膚專科診所，讓專業醫師透過一對一評估，為您規劃專屬的抗老藍圖。
【診所資訊】 📍 夏安皮膚專科診所
【重要提醒】 。本資訊無法取代醫師親自診斷；任何療程均有其風險、禁忌症及副作用（如紅腫、燙傷等），請務必由專業醫師進行面診評估後始得進行。
以上訊息由 夏安皮膚專科 提供
