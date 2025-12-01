鬆綁地方電視台限制 FCC陷兩難、保守派媒體掀混戰

多個保守派廣播媒體集團為了自身利益，正陷入一場混戰，川普總統任命的聯邦傳播委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)正處於這場風暴的中心。

據政治新聞網站POLITICO報導，包括福斯(FOX)在內的幾家國內最大保守派廣播媒體集團，希望卡爾領導的FCC，能夠修改法律，放寬廣播集團營運地方無線電視台數量限制，這也是許多保守派人士多年來的目標。

許多保守派人士認為，若給予保守派廣播集團更多的發展空間，可以作為制衡透過全國性有線電視網的主流意識形態力量。

事實是卡爾也暗示，可能修改已有21年歷史的電視台所有權限制。有關限制目的在防止任何一家廣播公司，對美國電視觀眾擁有過大的影響力。

然而這些保守派廣播媒體集團現在發現，他們現正面對一個強大的對手，也就是川普的親信魯迪(Chris Ruddy) ，他是另一個保守派媒體，「極限新聞」(Newsmax Media)有線電視網的的大股東。他一直鼓吹維持現有規則，更重要的是他與川普的談判取得進展，直讓其他媒體瞪大了眼。

POLITICO取得的監管文件顯示，魯迪認為目前的上限規定，即將廣播集團的覆蓋範圍限制在全美39%的家庭，已維護了電視廣播集團與有線電視營運商之間，在市場取得適當的平衡的同時，可讓有更多的多元聲音。

魯迪之所以堅持維持現狀，這對他的有線電視網集團的未來發展至關重要，堅稱媒體整合不僅損害了像他這樣的獨立有線電視網利益，也損害了廣大消費者的利益，減少了地方媒體的聲音。

他甚至說，「總統也不希望(放寬限制)，所以我毫不懷疑他不會支持FCC採取非常規，而且可能違法的措施」。

在傳統的共和黨政府裡，減少政府管制是一個明確的共識，然而在川普執政期內，這場鬥爭演變成一場政治拉鋸戰，一場右翼大佬之間的權力爭奪。

卡爾說目前還沒有做出最終決定。像往常一樣，最大的變數其實是川普本人。

分析指出保守右翼內部的衝突，凸顯了川普政府在處理政策問題的不可預測性，對於與共和黨結盟的商業利益集團來說也是如此。

