鬆綁美台官員互訪 戰略模糊升級

美國對台政策的核心建立在「戰略模糊」。一方面避免向中國大陸做出過度明確的軍事承諾，另方面又以適度的軍售與政治支持，維持對台灣的嚇阻與安全保證。然而，戰略模糊並非沒有代價，特別是在行政部門長期依賴「低調處理」的互動模式下，台美官方交流常受內部準則、歷史慣性或官僚保守文化制約。當政策轉彎、官員更替或國際情勢變化，互動甚至會因行政怠惰而出現停滯，使美台關係面臨不必要的政策不確定性。在此背景下，《台灣保證實施法案》成為一項重要補強。

該法案讓戰略模糊不再只依靠行政部門的臨時判斷，而是具有更清楚、更可預期的制度性支撐。它要求美國國務院每5年必須系統性檢視對台交往準則，內容包括官員往來是否仍受不必要限制、美國是否充分展現對民主政府的支持、國際參與和國防合作是否受到不當壓縮、是否需要提出移除限制的方案。

它強化的是一種「間接清晰」：不直接承諾軍事防衛，但對台灣的民主、國際能見度與政策交流，給出更高透明度與可預期性。值得探討的是，法案雖強化制度保障，是否會意外推動美國向「戰略清晰」靠攏？

例如，若檢視結果後要求提升美台官員互訪層級、強化台灣在某些國際機構中的實質參與、提高國防合作透明度、在公開場合增加美台政治象徵性互動，中國大陸可能將此視為對紅線的挑戰，認定美國正在往清晰化邁進。

但實際上，法案仍保留戰略模糊的核心：其一、美國是否防衛台灣，仍未被法律明確回答；其二、美國仍保留最大程度的政策彈性；其三、對台灣的支持，多集中在「政治、外交、互動層級」，而非軍事承諾。這種制度化清晰，並不是軍事清晰。它讓美台雙方互動更正常化，但不迫使華府給出台海衝突的明確承諾。可以說，這項法案是對模糊的補強，而不是對模糊的替代。

制度化的好處在於可預期性，但風險也同樣存在。首先，若執行不力，反而減低戰略模糊的可信度。如果國務院延誤檢討、報告流於形式、未提出具體改善措施，那麼模糊政策受到的批評只會加劇；國會可能更傾向推動「戰略清晰」路線；台海嚇阻能力反而下降。

再者，若執行過度也可能刺激北京誤判。例如過度提高官員往來層級，或選在敏感時機公開訪台，都可能被北京視為挑戰。因此，法案的實施需要「政治手感」：在強化制度化的同時，不使北京誤讀為華府已放棄模糊。

對台灣而言，這是一項制度化保障，但也隱含責任：台灣必須強化自身防衛、提升穩定嚇阻效果，使美國願意繼續投資在這套模糊框架中。（作者為亞太安全與戰略研究人員）