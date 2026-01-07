鬆綁限韓令？習近平引古文27字鬆口了 李在明分析：有望逐步解決

李在明使用「小米手機」與習近平玩起自拍。（翻X@Jaemyung_Lee）

中國因韓國2016年部署薩德反飛彈系統，實施了限韓令，如今隨著韓國新總統李在明出訪中國，限韓令似乎有望鬆綁。李在明今（7日）表示，相關問題有望循序漸進地得到解決。

韓聯社報導，今日上午與記者餐敘的記者會上，李在明透露有關於與習近平會談內容。其中針對中國限韓令一事，李在明表示，儘管中國一再否認有實施所謂限韓令，但用詞不同於以往。

習近平引述漢．王充《論衡．狀留》提到「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」。此番話被李在明解讀，代表中國今後將為解決相關問題付出努力，而若中國突然改變態度，就顯示「限韓令」確實存在，因此韓中雙方都應顧及到這點，考慮習近平指示工作層對相關問題進行具體討論，預計今後兩國將啟動協商。

