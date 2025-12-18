鬆緊帶大廠掏空案！兄嫂化身神鬼女會計狂撈1.9億 北檢震怒了

神鬼女會計吳麗卿遭起訴。（圖／報系資料照）

知名鬆緊帶出口公司佶城實業爆發重大掏空案件，該公司為家族企業，先前2位曾姓負責人就傳出不睦，如今兄嫂吳麗卿竟扮演神鬼女會計，狂撈公司1.9億餘元，更透過虛增佶城實業營運進項金額掩蓋犯行，總計逃漏稅935萬餘元。台北地檢署今日（12月18日）偵結此案，依照業務侵占、偽造文書、洗錢罪起訴吳麗卿等8 人。

據了解，佶城實業成立於1994年，資本額約2000萬元，主要經營鬆緊帶、緞帶、蕾絲及拉鏈等買賣與進出口業務，平時由實際負責人曾燕鵬及登記負責人曾燕麟兄弟共同管理，近年曾家因出資與經營問題屢傳家族內訌，不料如今再爆出財務重大漏洞。

吳麗卿為曾燕鵬妻子，於佶城實業任職會計主管，主責公司內部的會計以及出納業務，黃淑英為黃淑英事務所負責人，替佶城實業進行記帳事宜。吳麗卿、曾燕鵬、黃淑英找來5位人頭，虛設「佶合利」、「耿祥商行」、「佶聯利」、「如衣」、「耿祥」、「昱宸」、「曜越」7家公司以後，再透過吳麗卿手握公司印鑑以及帳簿進行假交易等，侵占佶城公司款項共1億9376萬9188元。

事後，手握佶城實業會計與出納大權的吳麗卿，為避免犯行被公司發現，竟在製造假交易後，會再以虛增佶城公司營運進項金額方式掩蓋。總計7家公司共虛增逾1億8714萬727元，總計逃漏營業稅額935萬7036萬元，全案因為曾燕麟發現公司帳目有異告發後，才由檢調介入展開調查。

檢方認為，吳麗卿為本案主嫌，犯罪所得高達上億元導致公司鉅額虧損，且犯後否認犯行，不知悔改，建請法官合併量處應執行有期徒刑12年以上。

