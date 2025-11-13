鬆軟綿密☁️巧克力軟心舒芙蕾鬆餅
巧克力軟心舒芙蕾鬆餅
雖然做這種鬆餅未必一次就能成功，但成功做到後就會變得很簡單，還可以變化出不同的口味。這次就簡單地加了些東西做成巧克力軟心的效果，大家都試試吧！
食材
片裝苦甜巧克力, 30 克
雞蛋, 1 隻
低筋麵粉, 25 克
無糖可可粉, 5 克
即溶咖啡粉, 1/4 茶匙
鹽, 1/8 茶匙
沙拉油, 20 毫升
牛奶, 40 毫升
泡打粉, 1/2 茶匙
檸檬汁, 1/2 茶匙
砂糖, 15 克
糖粉 Icing Sugar, 適量
料理步驟
步驟 1：把巧克力切成小塊。
步驟 2：撈起蛋黃放到另一個碗中，蛋白冷藏(4℃)備用。
步驟 3：把低筋麵粉、無糖可可粉、即溶咖啡粉和鹽拌勻備用。
步驟 4：以中火把沙拉油加熱至油紋出現。
步驟 5：把熱油倒入步驟3拌勻的乾材料中拌勻。
步驟 6：把牛奶分成2次加入，每次加入後拌勻。
步驟 7：把蛋黃和泡打粉加入，拌至順滑。
步驟 8：把檸檬汁加入蛋白中，以中速打發約2分鐘直至蛋白表面幼滑，氣泡細緻。把砂糖分成3次加入，每次加入後以高速打發30秒，此時蛋白應該像洗面泡泡的狀態，拉出的尖角不太明顯。
步驟 9：繼續以高速打發，每10秒停下來檢查一下，打發至蛋白可拉出直立而明顯的尖角即可。
步驟 10：把1/3蛋白加入蛋黃糊中，以切拌法拌至8成混合。（切拌法:用膠刮刀在中間垂直切到底，膠刮刀貼著碗邊翻到表面。）
步驟 11：把蛋黃糊加入剩下的蛋白中，以切拌法拌至剛剛拌勻，不要過度攪拌。完成後的麵糊應該要可以保持形狀才叫成功。
步驟 12：在平底鍋抹上薄薄的一層菜油，蓋上，以最小火把鍋子預熱5分鐘以上。（在打蛋白時就要開始預熱鍋子）放上各1/6的麵糊做成3塊班戟，把巧克力放在每塊班戟中間，再在每塊上面各放上1/6的麵糊蓋著巧克力。
步驟 13：蓋上，以最小火煎7分鐘。打開，把班戟翻面後立刻蓋上，再以最小火多煎5分鐘。
步驟 14：完成後立刻上碟，灑上糖粉即成。
步驟 15：- 份量：3 塊- 燙麵法就是先把油加熱，以加熱過的油燙過麵粉，可減低麵粉的筋性，令成品更鬆軟細緻之餘亦會更濕潤！- 因大家手上的工具都不一樣，以上時間只供參考，建議第一次做的話先做一份來測試。- 如把蛋黃糊和蛋白混合好後，麵糊不能好好保持形狀，煎後會攤平變得扁扁的又大塊，就是失敗了。
步驟 16：- 成品是必定會回縮的，但成功的話回縮不會太多。
小撇步
- 把鬆餅翻面時建議使用薄身有彈性的矽膠鍋鏟或膠刮刀，翻面時可留意鬆餅底部一圈的麵糊有沒有熟透（望上去跟上面的生麵糊會有分別），翻面時理應非常輕易，如鍋剷下去發現底部有部份生麵糊，不要繼續翻面（因會整塊散掉），應蓋回多煎一會至底部熟透可以剷起才翻面。
- 請用不沾鍋配上存氣能力較佳的蓋子來做。
- 如成品扁塌，請注意蛋白打發的程度。如成品太乾，請減少煎的時間。
完整食譜這邊看：鬆軟綿密☁️巧克力軟心舒芙蕾鬆餅
