鬍鬚張今起漲價！48個品項調漲「小魯肉飯一碗要70元」

鬍鬚張宣布漲價。（圖／翻攝臉書／鬍鬚張）

鬍鬚張宣布自1月12日起調整部分餐點售價，共計48項品項包含便當、飯類及小菜，平均漲幅為3.8％。此次調整涵蓋4款便當系列、2款飯類系列與1款小菜，占整體品項約36％，其餘多數餐點維持原價。

業者指出，近年受到原物料、人力及環保相關成本上升的影響，雖然團隊持續以內部吸收與營運優化方式維持價格，但在經過審慎評估後，為確保餐點品質、服務內容與同仁福利，決定自明日起針對部分品項進行售價調整。

在調整項目中，熱門品項的變動幅度如下：唐山里肌豬排便當由125元調整為130元；香酥雞腿便當從135元調整至140元；魯肉飯便當由85元漲至89元；雞肉飯便當同樣從85元提升至89元；小碗飄香魯肉飯由66元調整為71元；懷舊魯肉飯由122元上調至127元；小菜「老皮嫩肉」則由33元調整至35元。

