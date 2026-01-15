鬍鬚張小碗魯肉飯39漲到71元？網喊不吃官方急澄清「不是這樣子」

鬍鬚張近日調漲餐點價格，涵蓋48品項。（圖／資料照）

知名魯肉飯連鎖店鬍鬚張日前宣布全面調漲，價範圍涵蓋48品項，平均漲幅3.8％，但消息一出卻讓不少網友誤會，誤以為原本39元的小碗魯肉飯暴漲至71元，紛紛表示不吃了。對此鬍鬚張15日緊急澄清，表示漲價的不是小碗魯肉飯，而是小碗飄香飯。

鬍鬚張此次漲價涵蓋48品項，平均漲幅3.8％，漲幅最高為小碗飄香魯肉飯，由66元漲至71元、漲幅達7.5％，至於漲幅最低的是魯肉飯便當加香酥雞腿加購香酥雞，由260元漲至264元、僅為1.5％。鬍鬚張表示，近年原物料、人力及環保相關成本持續增加，團隊已長期內部吸收與營運優化因應，惟基於顧食安、餐點品質、服務體驗與同仁照顧，因此調漲部分品項價格。

然而不少網友誤會，以為小碗魯肉飯39元漲至71元，對此鬍鬚張15日在臉書澄清，表示小碗魯肉飯39元8年來從未調漲，漲價的品項是小碗「飄香飯」，含有現炒青菜、筍絲魯、奈良瓜，以及半顆滷蛋（鴨蛋）。

鬍鬚張強調一路以來重視食安與品質，從食材、製程到把關都不馬虎，目的只有一個，就是做出一碗安心又美味的魯肉飯。對此網友留言：「這漲幅可以接受」、「71元合理，幾乎等於便當了」、「39元才是經典」、「我第一時間也看錯」、「不知道吃什麼的時候，吃鬍鬚張就對了」、「最近又想去吃了」、「準備小碗吃到飽」。

