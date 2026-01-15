鬍鬚張小魯肉飯39漲到71元？網喊吃不起 官方急發聲明澄清

生活中心／林昀萱報導

知名連鎖魯肉飯品牌鬍鬚張12日宣布部分品項調漲，平均漲幅3.8%，其中小碗「飄香魯肉飯」漲至71元，讓許多網友直呼吃不起。對此，鬍鬚張15日緊急澄清小碗魯肉飯價格已連續8年維持39元並未漲價，飄香魯肉飯是另一品項，就怕消費者誤會。

受原物料、人力以及環保相關成本影響，鬍鬚張日前宣布對部分品項進行價格調整，包括4款便當系列、2款飯類系列，組合不同菜式後，有47品項進行價格調整；另外還有1款小菜漲價，因此共計48品項進行價格調整。其中，便當類的「唐山里肌豬排便當」與「香酥雞腿便當」，由原本的125元及135元，漲至130元與140元；而「魯肉飯便當」與「雞肉飯便當」也由85元調漲至89元。飯類部分，小碗的「飄香魯肉飯」從66元調整為71元、「懷舊魯肉飯」則從122元漲至127元。此外，小菜類的「老皮嫩肉」則是從33元漲至35元。

鬍鬚張發聲明澄清，強調小魯肉飯8年來維持39元並未漲價。（圖／翻攝自鬍鬚張臉書）

消息一出讓不少網友誤會，以為小碗魯肉飯由原本的39元漲價至71元，鬍鬚張也在15日發佈聲明澄清，表示魯肉飯39元8年來從未調價，調整為71元的「飄香飯」含有現炒青菜、筍絲魯、奈良瓜、半顆魯蛋，主打配菜豐富。鬍鬚張強調：「一路以來重視食安與品質，從食材、製程到把關都不馬虎，目的只有一個，就是：做出一碗安心又美味的魯肉飯。」

網友見到鬍鬚張說明也留言表達支持：「這漲幅可接受」、「看懂了」、「好久沒吃了，怎麼忽然被打到？看來明天要去吃一下」、「支持鬍鬚張」、「準備小碗吃到飽」。

