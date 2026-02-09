鬍鬚張張永昌50年經營心法，把人生變倒數計時，企業才會開始動起來！

一月冬日午後，台北鬍鬚張旗艦店內，氣氛卻很熱烈。

這天，店內座無虛席。富比世亞洲最佳中小企業副總、近百年食品品牌總監、電源管理IC大廠高階主管等，數十位CEO、創辦人及二代企業家，來自全台各地齊聚參加商周「CEO50失敗學」參訪活動。這群平時日理萬機的領導者，放下繁忙公務參與，全因台上的主角——鬍鬚張會長張永昌。

這位將一碗夜市滷肉飯做到有超過70家分店、打入日本的連鎖滷肉飯品牌教父，即使已經超過70歲，在台上依然精神奕奕，和學員互動三小時，一點也不見疲態。

▍倒數思考經營：若剩10年，會怎麼選擇？

一開場，他大聲破題「我是用百年角度經營鬍鬚張！假如今天我不在了，鬍鬚張能持續流傳，還是就此完蛋了？」

「我今年71歲，如果我能做到80歲，還有幾天？」答案是「3276天！」

張永昌點名詢問一位台灣最大婚宴會館的接班人，「你現在30多歲，如果也給你自己一個數字，做到60歲，你會做什麼選擇？」給自己一個數字產生急迫感，讓自己動起來，這是他從20幾歲下定的百年經營決心。

在CEO50失敗學的同學眼中，張永昌永遠是最令人佩服的「勤學王」。

儘管每日公事繁忙，張永昌五年來從不缺席商周CEO50失敗學課程。這門課程是台灣唯一談失敗的課程，拆解本土個案，深度分析管理現場的決策盲點。

張永昌現場坦率分享，鬍鬚張曾因漲價公告聚焦反映成本，溝通失當，事件延燒兩週後，他才親上火線向消費者道歉。

▍CEO50失敗學課程全勤，「早點上，就能少踩坑」

張永昌說：「如果早點上過CEO50失敗學這堂課，這個坑，其實可以不用踩。」

今年一月，網路輿論誤以為小碗滷肉飯漲至71元，引發媒體報導。實際上漲價的是「飄香滷肉飯」套餐。

鬍鬚張這次兩天內快速回應，在官網、臉書立即更正，不同組合、不同價格，並用圖文說明：小碗滷肉飯8年凍漲，漲價的是有魯蛋、青菜、筍絲的豐富套餐。

CEO50失敗學也曾在課堂拆解漲價心法：透過不同產品搭組合，差異定價，讓顧客有選擇，淡化漲價感受，並且得快速回應。

▍71歲筆記王：「學了就要用，用了才會有作用」

張永昌同時是出了名的「筆記王」。每堂課結束，他會整理筆記加心得，分享給同學和公司團隊。

「學了就要用，用了才會有作用。」這些筆記，不只轉化為管理行動，更成為向內部傳遞方向與願景的工具。

這種對知識的飢渴與實踐力，正是他經營企業最深厚的底蘊。

現場學員無不被這份經營紀律與學習韌性感動。

在現場，課後學員圍著張永昌提問，完全欲罷不能。台灣最大庭園式茶館負責人針對員工抗拒組織轉型請益。張永昌回答「將聽吾計，用之；將不聽吾計，去之。」更高舉雙手，作勢向下砍，「必要時，要舉起關公大刀！」引起現場笑聲。但他也提醒如何漂亮拆夥，這就是經營者的智慧。

一位上市櫃半導體設備廠總經理感嘆：「會長71歲了，依舊充滿活力、思緒清晰，分享時聲如洪鐘，不斷敲打著我的腦袋，真的被打到了！」另一位食品品牌大廠總監更被那份毅力觸動：「這次分享不僅看見創業背後的艱辛，更教導我們如何將自我期許的願景，落實為每個階段性目標，這背後所需的毅力與勇氣，著實令人敬佩！」

▍拚百年經營，組「板凳人才」、建「發電機文化」

這次參訪，他分享的主題是「百年經營的決心」。

在他眼中，百年企業不是靠運氣，而是一套極度理性的長期工程。

他以歐洲太空總署「羅塞塔號」追逐彗星十年的故事為例：當科學家預期十多年後彗星最接近地球時，現在要做什麼準備？

同樣的問題，他反問自己：「鬍鬚張如果要走到百年，現在準備好了嗎？」

他的管理邏輯是「以終為始」。而所有準備的核心，只指向一件事：人才。

但他強調，接班不是「接一個人」，而是「接一個團隊」。他歸納出三套人才心法：

1、 板凳人才： 100個人才背後必須有200個代理人。「板凳人才越多，企業才越穩固」。

2、 發電機文化：傳統火車靠火車頭拉，像組織上到下驅動管理。但鬍鬚張要學高鐵，每節車廂、每個部門都是發動機。只要按鍵一按，每節車廂同步發力，這樣才跑得快。

3、 根的文化： 制度、人才、專業是深埋地底的「理念識別」，只有根紮得深，大樹才吹不倒。



▍「放棄，只要一句話；堅持，卻要一輩子」

參訪尾聲，張永昌送給在場的經營者一句話作為總結：

「放棄，只要一句話；堅持，卻要一輩子。」

他補充「一口井，挖得深才會有水，不要三天兩頭換地方，那樣會挖不到水。」

這碗滷肉飯，張永昌一挖就是半個世紀。他用行動證明，只要持續學習，即便是最平凡的路邊小吃，也能扎下深根，長成帶領台灣餐飲走向世界的百年大樹。

文/潘思辰

圖/商周CEO學院