鬍鬚張明起調漲48個品項！小份魯肉飯71元 平均漲幅3.8%

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

知名魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」今（11）日宣布，近年因原物料、人力及環保相關成本持續增加，儘管團隊長期以內部吸收與營運優化因應，但在審慎評估後決定自明（12）日起，針對48個品項調漲，占總品項約36%，平均漲幅為3.8%，以兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧。

魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」今（11）日宣布，明（12）日起，針對48個品項調漲，平均漲幅為3.8%。（圖／取自臉書／鬍鬚張）

鬍鬚張本次調價範圍涵蓋48個品項，包括4款便當系列、2款飯類系列及1款小菜，占總品項36％，平均漲幅3.8％。

廣告 廣告

熱銷商品調漲如下：

1.唐山里肌豬排便當：125元調漲至130元，漲幅4%；

2.香酥雞腿便當：135元調漲至140元，漲幅3.7%；

3.魯肉飯便當：85元調漲至89元，漲幅4.7%；

4.雞肉飯便當：85元調漲至89元，漲幅4.7%；

5.飄香魯肉飯（小）：66元調漲至71元，漲幅7.6%；

6.懷舊魯肉飯：122元調漲至127元，漲幅4%；

7.老皮嫩肉：33元調漲至35元，漲幅6%。

只要包含上述品項的組合餐或加購內容，都會同步依新價格調整。

鬍鬚張強調，多數產品仍維持原價，盼在消費者可承擔的範圍內，持續提供穩定品質與服務。未來，鬍鬚張仍會以食安與品質為首要原則，面對成本上升壓力，堅持不降低原料標準、不簡化製程與食安管理，用心把關品質與服務。

更多FTNN新聞網報導

12月、Q4、全年營收齊寫歷史次高！這電源大廠強漲逾半根 自營商認錯抱回1602張

五十元早餐回不去了？ 他抱怨「漲價份量還縮水」 網嘆：現在吃早餐是奢侈

美國擴大制裁俄國石油衝擊全世界！中油汽柴油全漲了 最新油價一次看

