鬍鬚張漲價了！48品項漲3.8 小魯肉飯破70元

【緯來新聞網】為了因應原物料、人力等成本增加，連鎖餐飲鬍鬚張宣布自今（12日）起漲價，總共有48個品項調漲，包括便當、飯菜及小菜，占整體品項36％，平均漲幅為3.8％，其餘多數餐點維持原價。

鬍鬚張宣布漲價，總共有48個品項調漲。（圖／翻攝自鬍鬚張臉書）

鬍鬚張表示，近年來原物料價格、人力成本及環保相關支出持續增加，營運壓力逐年升高，品牌團隊過去已透過內部吸收成本與營運優化方式因應，包括流程調整與效率提升，盡可能降低對消費者的衝擊。不過，在多方成本同步上揚、內部調節空間有限的情況下，經審慎評估後，仍決定針對部分品項進行價格調整，以維持整體營運穩定。

鬍鬚張強調，此次調價並非全面性調漲。（圖／翻攝自鬍鬚張臉書）

調整項目中，包括4款便當、2款飯類及1款小菜。唐山里肌豬排便當由125元漲為130元；香酥雞腿便當從135元漲至140元；魯肉飯便當由85元漲至89元；雞肉飯便當從85元漲至89元；小碗飄香魯肉飯由66元漲為71元；懷舊魯肉飯由122元漲為127元；小菜「老皮嫩肉」由33元漲至35元。



鬍鬚張強調，此次調價並非全面性調漲，而是在兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧等前提下所做的必要調整，多數產品仍維持原價，盼消費者能夠理解。未來仍將在消費者可承擔的範圍內，持續提供穩定的餐點品質與服務水準，並感謝顧客長期以來的支持與體諒。

