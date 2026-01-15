鬍鬚張漲價「小魯肉飯要70元」？官方急澄清：不同產品

鬍鬚張宣布漲價。（圖／翻攝臉書／鬍鬚張）

知名魯肉飯連鎖品牌鬍鬚張近期宣布調整餐點價格，調幅涵蓋多達48項商品，平均漲幅約3.8％。然而消息一出，卻引發部分消費者誤解，誤以為招牌小碗魯肉飯價格從原本的39元大幅上漲至71元，引起網路熱議。對此，鬍鬚張於1月15日透過官方臉書緊急澄清，強調該項傳聞屬誤解，實際調漲的品項是小碗「飄香飯」，而非小碗魯肉飯。

鬍鬚張昨明，本次價格調整主要因應近年原物料、人力及環保等營運成本持續上升。儘管團隊已透過內部吸收與優化管理努力降低壓力，仍需針對部分品項進行價格微調，以維持食材品質、食品安全、整體服務與員工照顧。此次調整中，漲幅最高的品項為「小碗飄香魯肉飯」，由原價66元調升至71元，漲幅約7.5％；而漲幅最低者為加購香酥雞腿的魯肉飯便當組合，價格從260元微幅調整至264元，僅增1.5％。

針對網路上出現「小碗魯肉飯漲到71元」的討論聲浪，鬍鬚張指出，小碗魯肉飯目前售價為39元，自八年前至今皆未調整。實際上，消費者所誤認的71元品項是「飄香飯」，該餐點除魯肉飯外，還包含現炒青菜、筍絲魯、奈良瓜與半顆滷鴨蛋，屬於配料較多的升級版套餐。

鬍鬚張強調，品牌始終堅持「安心與品質並重」的理念，從原物料來源、製作流程到食品安全控管，均不輕忽，致力於提供顧客一碗兼具美味與安心的魯肉飯。

對此，不少網友留言表示理解與支持，認為「這漲幅可以接受」、「71元合理，幾乎等於便當了」、「39元才是經典」、「第一時間也看錯了」。

