「鬍鬚張漲價」被網友怨 同業揭辛酸：很無辜

鬍鬚張日前宣布48個品項上調價格，平均漲幅約3.8％，小碗飄香魯肉飯甚至一口氣突破70元，引起不少網友抱怨；對此，有餐飲業者替鬍鬚張抱不平，指便當內包含多種食材，消費者通常不會去計算每項漲幅，只會關注最終售價，短期內成本無法完全轉嫁給消費者，因此店家多採減少菜色或推出新品的方式，維持營收與吸引顧客回流，業者直言「看鬍鬚張被罵，真的很無辜。」

據《鏡週刊》報導，餐飲同業表示，看鬍鬚張漲價被網友罵翻，覺得很無辜，他以自家便當品項為例說，去年挪威鯖魚成本上漲45％，短期無法將全部成本轉嫁給消費者，只能從菜單中移除鯖魚品項，強調調整菜色比直接漲價更可行，「我寧可產品少、不敢把售價變貴」。

報導指出，也有其他餐飲業者嘆，消費者通常不會去計算便當裡每種食材漲了多少，只會看最終價格，許多店家都是老闆夫妻親自經營，即便客單價表面上上升，但實際毛利增加有限，因此多以推出新品、增加菜色選項或嘗鮮活動，來吸引顧客回流。

除鬍鬚張漲價，連鎖速食店肯德基將原版蛋撻，升級為「超極酥」後調漲2元；我家牛排分店熱門主餐漲幅10至60元不等；連鎖咖啡品牌路易莎部分產品也上漲5元。

高檔飯店自助餐價格同樣上調，晶華酒店栢麗廳平日餐價上調100元，老爺酒店Le Café除平日下午茶維持原價外，其他餐期漲價100至200元；美福飯店彩匯自助餐則漲價最高達280元；饗賓餐旅旗下五大Buffet品牌中，饗食天堂、果然匯各漲30元，饗饗、旭集、URBAN PARADISE則調漲100元。

