鬍鬚張魯肉飯驚見「7字頭」！台灣美食狂漲 業者揭3大無奈：撐不下去
儘管主計總處公布的2025年消費者物價指數（CPI）呈現出一條漂亮的曲線，年增率僅1.66%，創下近5年來的新低紀錄，但這份帳面上的平穩，卻掩蓋不了民間餐飲業正爆發的漲價海嘯。知名小吃「鬍鬚張」小碗滷肉飯一口氣漲破70元，引起民眾熱議，對此，不少餐飲業者都坦言，這並非單純的數字跳動，而是食材、人力與房租3大夾擊下的存亡關頭，當成本漲幅已超過能自行吸收的紅線，調漲售價成了不得不為的最後手段。
食材原料漲幅居高不下 業者無奈：撐不下去
外食費用的漲勢已成為餐飲業長期揮之不去的陰影。根據主計總處數據，2025年外食費用平均漲幅接近3.4%，其中以豬肉漲幅超過6%最為驚人，麵包與雞肉也分別有3.5%與2.2%的升幅。第一線業者感嘆，外食成本的漲幅已連續14個月超過3%的警戒線，過去為了留住客人而選擇咬牙苦撐，如今面對長期且大幅度的成本墊高，業者坦言「真的已經撐不下去。」
人力成本的連年攀升 基本工資調漲後的連鎖反應
除了食材原料外，人力成本更是餐飲服務業最難跨越的「硬」傷。隨著今年1月1日起基本工資調升至月薪29500元、時薪196元，這已是台灣連續第10年上調薪資，累計時薪漲幅高達63.3%。在少子化的浪潮下，餐飲品牌為了搶奪稀缺的人力資源，不得不開出更高的薪資條件，加上隨之墊高的勞健保費用，人力負擔的沈重程度遠超外界想像。
房租與能源成本雙重壓力
不僅是內部營運成本，外部的租金與能源費用也形成了回不去的成本高牆。儘管房市交易陷入急凍，店面租金卻反其道而行，漲勢創下30年來最顯著的紀錄。數據顯示，房租在CPI系統中已連續多年漲幅超過2%，而水電燃氣費在經歷2024年大漲後，2025年持續補漲1.8%。這些固定支出的持續攀升，讓餐飲業的生存空間被壓縮到極致。
業者面臨「結構性通膨」的新常態
餐飲業者分析指出，現在面臨的並非過往因颱風天災或節慶導致的暫時性上漲，而是一種全方位、不可逆的「結構性成本通膨」。當食材、人力、房租與能源等所有維生要素同時調漲，餐飲業的成本結構已發生本質上的改變。這場漲價潮反映的是產業在極端環境下的自我調適，也預示著未來餐飲消費市場將步入高成本、高售價的新常態時代。
銅板美食標竿「鬍鬚張」調漲 民眾哀號
台灣指標性連鎖品牌鬍鬚張年初的調漲行動，正式拉開了餐飲漲價潮的序幕。自1月12日起，品牌針對48個品項調整售價，其中小碗「飄香飯」突破70元大關，引發消費者對告別「銅板美食」的強烈焦慮。儘管業者澄清該品項包含豐富配菜，並非單純魯肉飯，但這波平均3.8%的調幅，已暴露出餐飲業在成本夾擊下「不得不漲」的集體困境。
從星級自助餐到街頭平民美味「通通漲價」
這股漲價壓力不分層級，全面滲透餐飲市場。高端市場中，晶華、老爺、美福等五星級飯店自助餐紛紛上調百元至數百元不等，饗賓餐旅旗下五大品牌亦同步跟進。與此同時，速食龍頭肯德基、米其林推薦的阿城鵝肉，以及連鎖咖啡路易莎也陸續調升價格。無論是精緻餐飲還是庶民小吃，業者正透過調整品項或產品升級，試圖在節節攀升的經營開銷中尋找盈虧平衡點。
業者在輿論與成本間選擇斷尾求生 停賣高成本品項
面對「聞漲色變」的輿論壓力，部分業者選擇採取更隱晦的因應策策略。有連鎖便當業者直言，與其漲價被罵，不如縮減品項；以挪威鯖魚為例，2025年成本暴漲45%，在無法全數轉嫁消費者的情況下，業者寧可讓該品項直接消失在菜單上。這種「消失的菜單」反映出第一線餐飲業的無奈，在消費體感與結構性通膨的拉鋸下，縮減選擇已成為保護品牌口碑與維持利潤的下策。
