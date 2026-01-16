鬍鬚張「小魯肉飯」漲到71元？官方發聲明澄清了

生活中心／楊佩怡報導

知名連鎖餐飲「鬍鬚張」，12日宣布針對部分品項進行價格調整，其中小碗「飄香魯肉飯」漲至71元，讓不少消費者無法接受。對此，「鬍鬚張」官方15日立刻跳出來澄清，強調小碗滷肉飯連續8年都維持在39元，調漲的是另一品項小碗「飄香魯肉飯」，兩品項不同。





鬍鬚張「39元小魯肉飯」飆漲到71元？官方發聲明急澄清：不同產品

知名連鎖滷肉飯品牌鬍鬚張12日宣布48個品項將調漲。（圖／民視財經網)

鬍鬚張一口氣調漲48個品項，佔總項目約36%，包含「魯肉飯便當」與「雞肉飯便當」，都調漲4元，從85元漲到89元，「唐山里肌豬排便當」則是調漲5元，變成135元，另外「香酥雞腿便當」，現在要140元才能吃到。不過這次漲幅最高的，是小碗「飄香魯肉飯」，從66元漲至71元，漲幅約7.5%，就連小菜「老皮嫩肉」也微調2元，新售價為35元，整體平均漲幅3.8%。

廣告 廣告

鬍鬚張「39元小魯肉飯」飆漲到71元？官方發聲明急澄清：不同產品

鬍鬚張澄清調漲的是小碗飄香飯而不是小碗滷肉飯。（圖／翻攝自鬍鬚張臉書)

消息一出，不少消費者誤以為是小魯肉飯從39元飆漲至71元，紛紛直言「拒吃！一碗滷肉飯都敢賣70？搶劫？」、「嚇死人了」、「已經是一個便當的價格」、「吃夜市滷肉飯就好啦」。對此，鬍鬚張日特別發文澄清表示，鬍鬚張魯肉飯39元，8年來從未調價，71元的產品是「飄香飯」，含有現炒青菜、筍絲魯、奈良瓜、半顆魯蛋（鴨蛋）。業者強調，「鬍鬚張一路以來重視食安與品質，從食材、製程到把關都不馬虎，目的只有一個，就是：『做出一碗安心又美味的魯肉飯』」。

澄清文曝光後，許多網友留言表示「好久沒吃了，怎麼忽然被打到？看來明天要去吃一下 xDD」、「我就覺得不可能滷肉飯71」、「支持鬍鬚張乾淨衛生、美味好吃」、「這漲幅可接受」、「飄香滷肉飯是有配菜的不一樣」、「差太多了吧？！」。





原文出處：鬍鬚張「39元小魯肉飯」飆漲到71元？官方發聲明急澄清：不同產品

更多民視新聞報導

1號颱風「洛鞍」恐生成！專家曝未來路徑、侵台機率

剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫

未來1週髒空氣籠罩全台！西半部呈「一片橘」

