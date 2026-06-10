鬍鬚張「排骨太軟」遭疑是素肉！業者霸氣反擊

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有民眾在Threads發文質疑鬍鬚張唐山排骨改用素肉，指出用餐時發現口感特別軟，仔細觀察後懷疑是合成素肉。該貼文雖已刪除，但已在網路上大量轉傳，引發熱烈討論。

面對質疑聲浪，鬍鬚張7日首度發出聲明強調，唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，絕非重組肉產品，相關資料均可提供主管機關查驗，呼籲民眾勿轉傳未經查證資訊。

為證明清白，鬍鬚張主動邀請新北市政府衛生局於8日到場稽核。經官方查核確認，唐山里肌豬排確實係採用完整豬里肌原肉切製，相關原料文件齊備，產品原料來源及製程管理均符合食品安全相關法規要求。

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9日鬍鬚張再度出招，公開德國製切割設備的生產影片，完整展示里肌原肉切製過程及品質管理機制，用實際畫面回應外界質疑。業者更展現大氣風範，誠摯邀請質疑的網友前往門市參訪交流，親自了解原料來源、品質管理機制並現場品嚐產品。

針對此事件，網友反應兩極。支持鬍鬚張的粉絲氣憤表示應該提告維權，認為不能讓惡意中傷得逞。鬍鬚張最終強調，企業始終秉持對食品安全與產品品質負責的態度，將持續以公開透明方式回應社會關心，守護消費者信任。

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