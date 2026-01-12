「鬍鬚張」漲！小滷肉飯一碗70元 魯肉飯、雞腿便當全漲

「鬍鬚張」宣布今天起調整部分商品價格，。（圖／東森新聞）





新年的一年才過12天喝的吃的都在漲，「鬍鬚張」宣布今天起調整部分商品價格，這次總共有48個品項受影響，一碗小滷漲破70元還有滷肉飯便當85元漲到89元，逼近90元，整體平均漲幅3.8%。而全台滷肉飯也出現漲價潮，多數調整10元上下，消費者直呼，平民小吃離銅板價越來越遠了。

經典滷汁，淋在香Q白飯上，滷肉飯知名霸主鬍鬚張是不少人外食選擇，現在想吃荷包又變薄，鬍鬚張宣布1/12起調整價格。

其中小碗飄香滷肉飯，66元漲到71元，懷舊滷肉飯也漲5塊錢，很受歡迎的滷肉飯便當、雞肉飯便當85元漲到89元逼近90元，唐山里肌豬排便當、香酥雞腿便當各漲5元，老皮嫩肉則是33元漲到35元，整體平均漲幅3.8%。

鬍鬚張說明就是因為近年原物料，人力及環保相關成本持續增加，在審慎評估後為了兼顧品質等，因此調整部分品項價格。

民眾：「還可以接受啦，就是說衛生比較重要，能接受大概（漲）15塊以內，你太高的話，消費者他可能會受不了，（妳覺得多久漲一次妳可以接受），可能一年一次還可以吧，如果是5塊的話啦。」

事實上鬍鬚張，上次宣布漲價在2024年底，當年更漲了2次，接著2025年沒調整，沒想到2026年剛開春就漲價，近期全台也都有小吃店滷肉飯喊漲。

像是台中丁丁爌肉飯，因為營運成本上升，1/1起滷肉飯漲到55元，爌肉飯貴10元，台南水牛伯肉燥飯，1/1起小碗和大碗肉燥飯都貴10塊錢，金門泓亭滷肉飯，原物料運輸等成本攀升，1/10起調整部分商品售價，小滷肉飯35元漲到40元。

民眾：「感覺東西都在漲，還在正常範圍內，那我可能就不會吃滷肉飯，它應該是平民小吃，越漲越貴的話可能就吃別的。」

有民眾認為庶民小吃滷肉飯，現在越來越貴，就怕未來繼續漲，不再是印象中的銅板美食。

