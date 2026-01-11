鬍鬚張1/12起48品項調漲 小份飄香魯肉飯破70元

（中央社記者余曉涵台北11日電）鬍鬚張今天宣布，由於原物料等成本增加，明天起針對48個品項調整價格，平均漲幅3.8%，其中飄香魯肉飯（小）從原本新台幣66元調漲至71元。

原物料及人力成本增加，帶動餐飲業啟動調漲。繼路易莎咖啡日前宣布，因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升，約90個品項漲價，部分飲品與餐食調漲5至15元後，鬍鬚張今天也宣布調漲。

鬍鬚張發布新聞稿表示，近年原物料、人力及環保相關成本持續增加，團隊已長期透過內部吸收與營運優化因應，在審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與員工照顧，將自1月12日起針對部分品項進行價格調整。

廣告 廣告

鬍鬚張指出，這次調整範圍為48個品項，占總品項36%，平均漲幅3.8%，其中飄香魯肉飯（小）從66元調漲至71元；懷舊魯肉飯從122元調漲至127元；魯肉飯便當及雞肉飯便當從85元調漲至89元；香酥雞腿便當從135元調漲至140元等。

獲得多次米其林必比登推薦的阿城鵝肉日前也在臉書上宣布調漲，半隻鵝從840元調漲至900元，白飯、鵝油拌飯及麵類調漲5元等。（編輯：張雅淨）1150111