鬥毆扯斷178萬元10兩金鍊 男「裝沒事」撿走遭送辦

台中市 / 綜合報導

台中梧棲21日發生街頭鬥毆，1名黑衣男子脖子掛著10兩重的金項鍊，在混亂中被扯斷掉落，身旁一名白衣男子彎腰撿起，假裝沒事，隨即離開現場，因為現在金價1錢要1萬7千多元，相當昂貴，這條金項鍊連工帶料，市價高達178萬元，黑衣男子提供購買證明照片，貼在宗教社群請求協尋，警方查閱相關畫面，查出這名白衣男子，也有涉及打架，因為撿到金項鍊，沒有主動送交派出所，罪加一等，除了聚眾鬥毆，也被依侵占遺失物罪，一併送辦。

數十名男子聚集在馬路中央，其中幾個人打成一團，還有人跳上車頂繞過去，跟著追打，現場陷入一片混亂，1名黑衣男子脖子上的金項鍊，突然被扯斷掉落，旁邊另一名白衣男子一個箭步衝上前，迅速彎腰撿了起來，這名男子左手插在口袋，假裝沒事慢慢走開。

廣告 廣告

21日晚間，台中梧棲發生街頭鬥毆事件，黑衣男子掉了金項鍊心急如焚，除了透過社群請求協尋，還提供照片，出示購買的證明，這條金項鍊，手工打造造型相當精緻，重量是10兩1分2釐，連工帶料相當昂貴。其他銀樓業者廖惇偉說：「金價現在1錢是17350塊，10兩的項鍊，連同工資5萬元，大概在178萬元。」

男子打了一架還掉了這麼貴重的金項鍊，警方獲報，查閱相關畫面，很快就找到撿到金項鍊的白衣男子，台中市清水警分局梧棲所所長何易軒說：「警方已於案發後，迅速查明拾獲人到案，並發還被害人。」

警方調查，白衣男子也涉及這起打架案件，除了觸犯聚眾鬥毆罪，因為第一時間沒有把撿到的金項鍊，送交給派出所處理，罪加一等。

原始連結







更多華視新聞報導

台中夜店酒客鬥毆遭逮 1人掛彩急送醫

外送員疑侵占26萬貨物落跑 平台截稿前未回應

疑為愛談判破局 雙方鬥毆3人遭砍送醫.5嫌被逮

