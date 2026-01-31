即時中心／張英傑報導

中國國家主席習近平大力整肅解放軍高層，引發國際社會高度關注！中國官媒《解放軍報》今（31）日竟以「本報評論員」名義，發表鬥爭意味濃厚的文章，就是要將中央軍委副主席張又俠跟中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立「往死裡打」，達成清理「不聽話」的中國將領的終極目標，已經嚴重打擊解放軍士氣！







文章聲稱，黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。全軍官兵要堅決擁護黨中央決定，在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，充分認清反腐敗鬥爭的光明前景，堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心。



快新聞／鬥爭味滿滿！《解放軍報》狠批張又俠、劉振立 習近平軍權整肅升溫

中國軍報聲稱查處張又俠是反腐敗鬥爭重大勝利，嚴重打擊解放軍士氣。（圖／翻攝自中國軍網）

最後，文章聲稱，堅定不移推進軍隊反腐敗鬥爭是大勢所趨、軍心所向。堅決查處腐敗分子，越來越清楚地看到黨和軍隊自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高的決心意志，看到軍隊肌體不斷純潔、政治生態不斷純凈的新風新貌，更加有力煥發官兵攻堅建軍百年、奮進強軍一流的昂揚鬥志。當前，盡管要面對一些短期的困難和陣痛，但更要深刻認識到，黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度在發揮著決定性作用，邁向一流的戰略設計、路徑安排、目標任務已經成為全軍共識共為。

