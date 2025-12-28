鬥豔時尚耶誕秀登場 北北桃宜11校齊聚新北走秀

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（28）日晚間於市民廣場舉辦「New Vogue! New Fashion! 2025鬥豔時尚耶誕秀」，在璀璨燈海與濃厚耶誕氛圍中，打造結合城市節慶與專業時尚的跨域展演；活動邁入第9年，今年首度升級為北北桃宜四縣市校際聯合展演，讓新北歡樂耶誕城化身為戶外國際時裝週。

圖／副市長劉和然走秀的作品主題「織鍊」，以新舊材質交錯、多元融合為核心概念呈現差異共存。（新北市政府教育局提供）

本屆活動邀集臺北市稻江護家、桃園市中壢家商、宜蘭縣國立頭城家商，以及新北市能仁家商、莊敬工家、復興商工、穀保家商、樟樹國際實中、醒吾高中、樹人家商、鶯歌工商等11校師生同台走秀，展現技職教育扎實的設計實力與跨校合作成果。

新北市副市長劉和然也穿上學生原創設計服裝，親自走上伸展台，成為全場焦點；劉和然表示，從服裝設計、造型設計到視覺與手作創意商品，每一件作品都凝聚學生的專業學習成果，這不僅是一場時尚秀，更是一堂最真實呈現「做中學、學中做」的技職實作課程。

劉和然此次穿戴的服裝與手提包，為新北市技職學生金手團隊作品，主題為「織鍊」，以新舊材質交錯、多元融合為設計核心；服裝由樟樹國際實中流行服飾科學生蔡博凱設計，並由全國技藝競賽金手獎得主傅純靈製作，手提包則由金手獎第一名陳韋汝與第四名陳雙共同創作。

參與學生分享，能在大型城市舞台呈現作品，是學習歷程中難得且珍貴的經驗，也更堅定自己朝專業領域前進的信心；黎明技術學院校長林明芳說，新北市以家政、藝術與設計群的跨域實作為核心，結合產官學資源，讓技職教育自然走入城市生活，展現學生的專業、自信與國際視野。

新北市政府教育局局長張明文補充，新北市長期推動適性學習與多元發展，八年投入12億元打造頂尖技職舞台；未來將持續以城市為教室、以舞台為課堂，讓每一位學生都能在最適合自己的位置累積實力、走向世界培育學生從在地走向世界。

