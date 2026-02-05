《鬥陣特攻》回歸原名！2026年度計畫「利爪霸業」登場 10位新英雄陸續加入

2026年將有10位新英雄降臨《鬥陣特攻》，多米娜、伊默、瑞稀、安燃、火箭貓等5名英雄更會在2月11日登入戰場。圖／暴雪娛樂提供

暴雪娛樂於今（5）日正式揭曉「2026年《鬥陣特攻》精彩聚焦」系列計畫，宣布將推出為期一年的沉浸式敘事主線「利爪霸業」，正式開啟遊戲發展的全新篇章。自 2 月 11 日起，玩家將投身於龐大的年度劇情，除了有多達 10 位全新英雄計畫於年內陸續登場，遊戲名稱也將正式捨棄數字「2」，以《鬥陣特攻》之名回歸。

在 2026 年度的計畫中，開發團隊預計推出 10 位新英雄。首波 5 位英雄將於 2 月 11 日隨「利爪霸業」主線同步踏入戰場，包含利爪組織成員「多米娜」「伊默」與「瑞稀」，以及捍衛者陣營的強力新血「安燃」與「火箭貓」。為了讓玩家提早感受新戰力，官方宣布於 2 月 6 日至 2 月 11 日開放新英雄「安燃」搶先試玩。隨後的第 2 至第 6 賽季，每個賽季亦將穩定推出一名新英雄，以創新的技能機制翻轉戰局。

敘事方面，第 1 賽季將透過英雄預告片、動畫、短篇小說及地圖動態更新，呈現利爪組織掌控全球勢力的過程。此外，為期五週的陣營大戰「席捲天下」將隨之引爆，玩家可自由選擇加入捍衛者或利爪組織，為專屬獎勵而戰。活動贈品極為豐富，包含 75 個戰利品箱、迴音傳奇造型及陣營主題頭銜等內容。

除了核心玩法的升級，使用者介面與體驗也將迎來全面翻新。新款介面設計包含現代化的選單系統與更流暢的導覽功能，並新增 3D 英雄大廳，提升視覺與操作深度。在跨界聯動部分，官方宣布於 2 月 11 日至 2 月 24 日舉辦「Hello Kitty 與好朋友」合作活動，推出系列主題外觀物品，讓喜愛的英雄換上可愛風格。

隨著嶄新主線「利爪霸業」推出，《鬥陣特攻》將帶來超萌的三麗鷗主題外觀物品，讓最喜愛的英雄化身吉祥物散播可愛混亂。圖／暴雪娛樂提供

最令社群關注的變動莫過於遊戲名稱的調整。製作團隊表示，今年是願景的重要轉捩點，為了體現遊戲是一個不斷成長、連結全球玩家的生命宇宙，決定正式捨棄名稱中的數字「2」。隨著「利爪霸業」於 2 月 11 日正式上線，《鬥陣特攻》將以嶄新形象邁入 2026 年紀元。玩家可前往官方部落格或 YouTube 頻道參閱完整直播資訊與賽季更新細節。



