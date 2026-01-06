鬧上法院！黃國昌岳父強占教育部學產地欠租 委任律師關係曝光
即時中心／綜合報導
民眾黨主席黃國昌不僅深陷爭議，就連建商岳父高熙治名下的恆合建設公司，不僅遭踢爆「一屋二賣」，還有阻擋逃生通道、公共空間使用易燃材料等問題；有住戶因此拒絕入住，竟被威脅沒收4百萬元違約金。媒體今（6）日報導，高熙治與友人過去非法占用學產地並積欠租金及違約金多年，雖遭法院判決必須給付，未料教育部進一步聲請強制執行並查封房產後，高卻不服繼續打官司。巧的是，委任律師洪肇彤在黃國昌於時代力量擔任立委兼黨主席時，擔任黨團助理。
根據《鏡週刊》調查發現，黃的岳父與石姓友人過去貪政府便宜，非法占用學產地逾百坪，並積欠租金及違約金多年，雖遭法院判決必須給付租金及違約金，教育部也對高熙治發出支付命令，高當時並未提出異議，未料遭教育部進一步聲請強制執行並查封高在新北的房產後，高卻不服又繼續與教育部打官司，等於當年占用學產地積欠的租金，至今仍未還給教育部。
經《鏡週刊》進一步調閱相關判決文書發現，高熙治與石姓友人是在2007年1月20日起，向教育部承租北市士林區天玉段一小段433、868地號土地，面積合計逾300坪，租約至2011年12月31日，租金每月12萬6,676元，並約定每年6、12月底前繳租。
沒想到高、石後續卻拒繳租金，遭教育部在2011年8月30日提前終止租約，自2011年3月15日起至同年8月29日止，高、石共積欠逾5個月租金及違約金，遭教育部解約之後，2人卻持續占用這一塊學產地至2013年3月31日，長達1年7個月。
根據法院判決，高、石共同占用的學產地位在半山腰，距離天母圓環步行僅約290公尺，地上還建有高熙治及石姓友人共有的平房，未居住範圍除有花圃約30坪，另有約25至30坪的游泳池及圍牆，後續該平房已遭拍賣移轉所有權。
法官認定，教育部向高、石討回所欠租金75萬7,430元，與違約金15萬9,089元，並計算延遲利息均屬合理；另也認定高、石占用學產地是希望「繼續承租系爭土地而於未來興建建物出租獲利」，教育部以「公告地價年息5％」計算2人「不當得利」屬合理，計算後因違法占用土地的不當利得共140萬5,333元，無論租金、違約金或不當利得按年息5％計算利息。
教育部身為債權人，在前年拿著債權憑證對高熙治強制執行，並於前年8月6日查封高位於新北市的一處房地；但高不滿，一方面提出「債務人異議之訴」，又向法院聲請停止執行，法院前年11月底裁定，高熙治必須提供158萬7千元作為擔保，才可暫停查封程序。
儘管黃國昌近年每次被問及岳父爆出的種種爭議都稱「毫無所悉，一切依法辦理」，並說「我岳父的生意，我從來沒介入，也沒有干預」，還曾自誇「不要懷疑黃國昌支持居住正義的信念」，但高熙治這件占用公家資源的爭議，卻遭爆背後也有黃國昌施力的影子。
《鏡週刊》接獲爆料指出，黃國昌岳父這起積欠租金、占用學產地的官司，在前年11月高熙治即分別再提出「停止執行」及「債務人異議之訴」；巧的是，委任律師洪肇彤與黃國昌的關係密切，過去黃仍在時代力量擔任立委兼黨主席時，洪肇彤就是時力黨團助理。
洪肇彤不僅幫黃國昌的岳父打官司，就連黃的小孩近日一件請求給付違約金的訴訟，因孩子未成年，法定代理人是黃國昌及妻子高翔，但黃同樣找洪當孩子的委任律師。爆料人諷刺地表示，「口口聲聲喊居住正義、撇清岳父爭議的黃國昌，卻私下找自己人幫岳父打官司，難道占公家地、欠學產地租金就是他口中的居住正義？」
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／鬧上法院！黃國昌岳父強占教育部學產地欠租 委任律師關係曝光
更多民視新聞報導
房市核彈1／「土方之亂」炸全台被迫停工2個月 專家示警留意房價波動
房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」
黃國昌防火牆遭突破！李麗娟薪水微薄卻投資凱思、求真千萬 恐列貪汙被告
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 94
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 192
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 18 小時前 ・ 7
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 330
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 6
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 36
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 99
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 745
快訊／輝達黃仁勳赴CES揭曉Rubin新平台！六款晶片亮相、台廠台積電鴻海廣達入列
AI霸主輝達（NVIDIA） 在今年CES展正式亮相 NVIDIA Rubin 新平台，揭示AI算力競賽不停歇！輝達執行長黃仁勳親自揭示Rubin平台由六款全新晶片組成，就是要打造一台卓越的人工智慧超級電腦。NVIDIA Rubin 為建構、部署與保護全球最大型、最先進的AI系統樹立新標準，更以最低成本加速主流AI的普及應用，黃仁勳笑說，前一代組裝可能要2個小時，這次新平台僅需幾分鐘左右。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 15
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 1
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 24