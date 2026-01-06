即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌不僅深陷爭議，就連建商岳父高熙治名下的恆合建設公司，不僅遭踢爆「一屋二賣」，還有阻擋逃生通道、公共空間使用易燃材料等問題；有住戶因此拒絕入住，竟被威脅沒收4百萬元違約金。媒體今（6）日報導，高熙治與友人過去非法占用學產地並積欠租金及違約金多年，雖遭法院判決必須給付，未料教育部進一步聲請強制執行並查封房產後，高卻不服繼續打官司。巧的是，委任律師洪肇彤在黃國昌於時代力量擔任立委兼黨主席時，擔任黨團助理。

廣告 廣告

根據《鏡週刊》調查發現，黃的岳父與石姓友人過去貪政府便宜，非法占用學產地逾百坪，並積欠租金及違約金多年，雖遭法院判決必須給付租金及違約金，教育部也對高熙治發出支付命令，高當時並未提出異議，未料遭教育部進一步聲請強制執行並查封高在新北的房產後，高卻不服又繼續與教育部打官司，等於當年占用學產地積欠的租金，至今仍未還給教育部。

經《鏡週刊》進一步調閱相關判決文書發現，高熙治與石姓友人是在2007年1月20日起，向教育部承租北市士林區天玉段一小段433、868地號土地，面積合計逾300坪，租約至2011年12月31日，租金每月12萬6,676元，並約定每年6、12月底前繳租。

沒想到高、石後續卻拒繳租金，遭教育部在2011年8月30日提前終止租約，自2011年3月15日起至同年8月29日止，高、石共積欠逾5個月租金及違約金，遭教育部解約之後，2人卻持續占用這一塊學產地至2013年3月31日，長達1年7個月。

根據法院判決，高、石共同占用的學產地位在半山腰，距離天母圓環步行僅約290公尺，地上還建有高熙治及石姓友人共有的平房，未居住範圍除有花圃約30坪，另有約25至30坪的游泳池及圍牆，後續該平房已遭拍賣移轉所有權。

法官認定，教育部向高、石討回所欠租金75萬7,430元，與違約金15萬9,089元，並計算延遲利息均屬合理；另也認定高、石占用學產地是希望「繼續承租系爭土地而於未來興建建物出租獲利」，教育部以「公告地價年息5％」計算2人「不當得利」屬合理，計算後因違法占用土地的不當利得共140萬5,333元，無論租金、違約金或不當利得按年息5％計算利息。

教育部身為債權人，在前年拿著債權憑證對高熙治強制執行，並於前年8月6日查封高位於新北市的一處房地；但高不滿，一方面提出「債務人異議之訴」，又向法院聲請停止執行，法院前年11月底裁定，高熙治必須提供158萬7千元作為擔保，才可暫停查封程序。

儘管黃國昌近年每次被問及岳父爆出的種種爭議都稱「毫無所悉，一切依法辦理」，並說「我岳父的生意，我從來沒介入，也沒有干預」，還曾自誇「不要懷疑黃國昌支持居住正義的信念」，但高熙治這件占用公家資源的爭議，卻遭爆背後也有黃國昌施力的影子。

《鏡週刊》接獲爆料指出，黃國昌岳父這起積欠租金、占用學產地的官司，在前年11月高熙治即分別再提出「停止執行」及「債務人異議之訴」；巧的是，委任律師洪肇彤與黃國昌的關係密切，過去黃仍在時代力量擔任立委兼黨主席時，洪肇彤就是時力黨團助理。

洪肇彤不僅幫黃國昌的岳父打官司，就連黃的小孩近日一件請求給付違約金的訴訟，因孩子未成年，法定代理人是黃國昌及妻子高翔，但黃同樣找洪當孩子的委任律師。爆料人諷刺地表示，「口口聲聲喊居住正義、撇清岳父爭議的黃國昌，卻私下找自己人幫岳父打官司，難道占公家地、欠學產地租金就是他口中的居住正義？」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／鬧上法院！黃國昌岳父強占教育部學產地欠租 委任律師關係曝光

更多民視新聞報導

房市核彈1／「土方之亂」炸全台被迫停工2個月 專家示警留意房價波動

房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」

黃國昌防火牆遭突破！李麗娟薪水微薄卻投資凱思、求真千萬 恐列貪汙被告

