鬧人力荒「Uber護理師」成趨勢 護師工會：病患安全堪憂

護理師人力荒，現在除了有正職護理師，還有離職或退休的護理師回鍋擔任部分工時護理師，又被稱為「Uber護理師」。這些人力該如何管控，衛福部去年提出兼職人員由地方護理師公會辦理執業登記，隨即遭到反對喊卡。護師工會擔憂病患安全，且強調護理師兼職的主因，就是薪水不夠，希望衛福部從根源改善勞動環境。

衛福部研議護理師彈性執登 勞動權益引擔憂

目前兼職的部分工時護理師，已經逐漸成為各大醫療院所用人趨勢，然而部分兼職護理師已經不在醫療機構服務，如何管理成為難題。

衛福部去年研議，讓兼職護理師由各地的護理公會辦理執業登記，隨即遭到大部分地方護理師公會反對。

公會擔憂兼職人員的工作安全與勞動權益，再加上無法管控護理師接案時數，可能因經濟壓力過度接案，導致過勞，或是有護理人員才剛考上執照就兼職，怕臨床經驗不足，恐增加病人風險。

兼職主因是薪水低 工會籲衛福部從根源改善

而台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，護理人員就是因為「薪水太低」，才會有兼職的需求，薪水要符合物價上漲幅度，且台灣護病比太高，勞動條件也需要改善。

護理師工會表示，兼職護理師需要強而有力的機構妥善管理，並非由地方公會承擔，且若薪水、職場環境、護病比無法有效改善，無論兼職護理師或正職護理師，都只會陷入疲勞忙碌的惡性循環。

台北／楊祥瑜、黃明聖 責任編輯／洪季謙

