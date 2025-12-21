鬧僵？王金平辦餐會未邀鄭麗文 稱「柯志恩才代表國民黨」

前立法院長王金平今（21日）於高雄漢來大飯店舉辦「從政50週年感恩餐會」，國民黨主席鄭麗文未受邀，王金平受訪時更特別強調「柯志恩才代表國民黨」，引發熱議。（資料照／林煒凱攝）

前立法院長王金平今（21日）於高雄漢來大飯店舉辦「從政50週年感恩餐會」，在場藍綠政壇人士雲集，卻獨缺國民黨主席鄭麗文。王金平受訪時更特別強調「沒有邀請黨主席，柯志恩才代表國民黨」，引發熱議。

王金平今與夫人陳彩蓮在漢來大飯店宴會廳舉辦「王金平從政50週年感恩餐會」，席開172桌，藍綠政壇大咖都共襄盛舉，高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩、國民黨秘書長李乾龍、前國民黨高雄市黨部主委黃昭順、以及民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆皆出席。

王金平受訪時說，半世紀匆匆過去，回首覺得不虛50年來的付出，除了制定很多相關的法律、制度，也解決很多國家的問題，因此這生還算是過的豐富，盼大家為國家政局安定和諧、兩岸和平共同努力。

王金平也表示，今天最重要的就是感恩國民黨，因為沒有國民黨，就沒有今天的王金平，也沒有當時的「王委員」。也特別邀請柯志恩，秘書長李乾龍也會到，反而「沒邀請鄭主席」，因為「柯志恩才代表國民黨」。

柯志恩受訪時則說，王金平是我國政治發展史教科書，她身為後輩，懷著感恩和學習的心情，來歡慶王金平從政50年。尤其王金平從過去到現在，有許多讓後輩學習的地方，剛好今天餐會也選在冬至，祝大家一切圓滿。

王金平一席話，外界解讀是其與鄭麗文出現嫌隙有關，畢竟近日媒體才報導稱，鄭麗文有意指派前藍委張顯耀接任副主席，輔選南部選舉，讓地方人士頗有微詞。

李乾龍被問及此事時，表示尚未定案，強調要等到24日中常會討論，畢竟要尊重黨內其他意見；張顯耀今也出席餐會，被問到此事時則說「我也不清楚」，隨後便快步離去。



