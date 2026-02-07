鬧區殺豬依舊？高雄肉品市場原地轉型不搬遷 居民失望又無奈

鄰近住戶覺得高雄肉品市場阻礙發展，大昌路貫通三民區，行經至高雄肉品市場變成狹窄路面，跟其他路段落差很大。記者徐白櫻／攝影

高雄肉品市場位處市中心，屬市府與高雄地區農會合資經營，「鬧區殺豬」不合時宜，地方盼早日遷移以免影響地方發展，多年來覓地困難遷徙案再三受阻。農業局長姚志旺鬆口，肉品市場不搬了，未來朝原地轉型成立冷鏈物流中心努力，下半年提出方案。多年期待落空，鄰近居民哀嘆失望。

高雄肉品市場位處民族路黃金地段，周遭發展快速，居民期盼遷移多年。記者徐白櫻／攝影

高雄全市有四大肉品市場，其中高雄肉品市場占地2.5公頃，市府占股49%、高雄地區農會占股51%。陳菊擔任市長時代就有遷移聲浪，陳其邁上任後計畫遷往燕巢，地點曝光卻遭居民強烈反對。

廣告 廣告

高雄肉品市場位處民族路黃金地段，周遭發展快速，居民期盼遷移多年。記者徐白櫻／攝影

肉品市場位處民族路與明誠路口、三民區灣愛里及灣子里中間，對面就是大型購物中心，周圍遍布透天厝與高樓大廈。跟屠宰場一牆之隔的居民說，多數鄰居跟「豬灶」相處有50年之久，豬隻哀號及豬糞臭味是大家生活的日常；同一條大昌路行車至肉品市場變得異常狹窄，肉品市場占地寬廣，影響地方發展是不爭的事實。

針對遷移問題，農業局長姚志旺近日在議會明確表示，目前達成原地轉型共識，會往冷鏈方向發展，已有初步想法。議員黃香菽認為，此次好不容易有前進目標，應該積極處理，盡快提出完整的轉型計畫。

肉品市場土地全登記在市府名下，最大股東高雄地區農會擬透過訴訟爭取權益，後來改與市府協調，並未提告。未來轉型後是否延續屠宰業務，農會態度保留。總幹事李永堂表示，轉型計畫仍在研討中，尚未定案。

「這裡已發展成黃金地帶，肉品市場不應在這裡」居民說，送入屠宰場的豬隻沒有生存機會，長年忍受豬隻瀕死前的哀號，造成很大精神壓力，台北市區可以不殺豬，為何高雄市中心的屠宰場遷不走，鳳山及岡山肉品市場距離不遠，都可以取代。

農業局強調，經與農會多次溝通，已建立共識朝業務轉型方向規畫，未來農業局持續與高雄地區農會合作，持續蒐集案例針對轉型升級研擬適當方案。

【看原文連結】

更多udn報導

好市多「經典零食」熱銷 她一口氣搬3盒：過年必備

銀樓掃出「金粉」價值900萬元 同行揪1點喊誇張

7旬翁走不動 老狗報恩「幫拉三輪車」網友淚崩

小三風波重創事業！昔日鄉民老婆遭前東家切割