鬧區討債「炸街」鄰近刑事局 民代批警治安維護不力

嫌犯疑似為了討債，開車到 台中市 西屯區的住宅大樓，來回繞了10多分鐘，不只被討債的人覺得害怕，整條街好幾百位居民也跟著受到影響，被吵到不得安寧，民代痛批市警局沒把治安維護好，嫌犯才不把警察放在眼裡，因為事發地點離刑事局相當近，車程只要3分鐘，距離逢甲夜市更只有650公尺。

居民說：「砰砰砰很大聲，我想說是開槍還怎樣，昨天覺得滿恐怖的，因為它一直來回。」居民想到今（17）日凌晨1點多，改裝轎車在他們住的大樓周圍來回繞，發出噪音，都覺得可怕，更讓他們害怕的是，那些人疑似是來討債的。

居民說：「其實因為我們不知道他們是因為債務的關係，我連在附近我都聽得到了，也是怕小朋友有受到影響。」為了討債開車擾民，被住戶阻止，還拿球棒圍毆，把人打到頭上綁繃帶縫了15針，被害男子母親說：「說有拿槍要射他啦，要開走我兒子就用滅火器噴車。」

被打的男子跟這棟大樓的居民，都受不了改裝車吵鬧，而他們住的這區周圍全是住宅大樓，好幾百位居民住在這邊，而且事發現場距離國際知名觀光景點逢甲夜市鬧區只有650公尺，距離刑事局中部打擊犯罪中心，車程更只有3分鐘而已。

台中市議員(民)陳俞融VS.台中市警局長吳敬田說：「昨天發生的案發地點，離刑事局中部打擊犯罪中心，幾公尺，這個我沒辦法，300公尺啦，我告訴你，表示這些黑道小弟，根本沒把警察放在眼裡。」民代狂批，認為市警局維護治安的成效不彰，才讓嫌犯這麼囂張，員警VS.嫌犯說：「有刀子嗎，沒有。」

警方不到24小時，將鬧事打人嫌犯全部逮捕，這些人大多有酒駕、傷害和毀損前科，就只為了找1人討債，開改裝車吵鬧還打人，把整條街上的百名住戶，吵到不得安寧。

