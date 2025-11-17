鬧區討債3車「炸街」 男噴滅火器遭5煞圍毆

台中市 / 綜合報導

台中西屯區靠近知名逢甲夜市的鬧區住宅大樓， 今(17)日凌晨 有人為了討債，開了3輛改裝車，來來回回、製造噪音吵了10分多鐘，大樓一名45歲陳姓住戶，因為隔天要上班被吵醒，氣到拿滅火器出去狂噴炸街轎車，轎車上的人跟同夥，就拿球棒圍毆他，打完後開車逃跑，警方火速追查，抓到主嫌和同夥共5人，依傷害.聚眾鬥毆罪嫌送辦。

穿著深色上衣的男子，怒氣沖沖，右手抓著滅火器跑到白色轎車旁，講了幾句話，就拿滅火器對轎車狂噴，濃濃白色煙霧衝出來，轎車大迴轉衝出濃霧，車上所有人下車，另外一輛白車也有人衝出來，兩輛車的人拿著球棒，對噴滅火器的男子狂毆，男子被打到一度倒在斑馬線上，接著又爬起來，上了白色轎車要躲避圍毆，後來還是被拖下車，打人的趕快上車開車逃跑，這時警察趕到，被打的男子倒在黃色網狀線上，傷勢不輕被送醫治療。

男子父親說：「6、7個，7、8個，幾10個從他頭那邊一直打，感覺像是要讓他死，可惡很可惡。」他是男子的父親，說他兒子是開計程車的，工作很累睡覺，被這三輛黑車、白車，開車吵醒，因為隔天還要上班被吵到受不了，才會氣得拿滅火器衝出去噴他們。

居民說：「很大聲，我住在6樓，睡到半夜被吵起來，都會改很吵的排氣管，在那邊炸街來回，大概有10分鐘。」整棟樓的居民都有聽到那三輛車，改裝排氣管發出的巨大噪音，根據了解，這三輛車疑似是來討債的，欠債的也住這邊，卻吵到其他無辜住戶，更讓這位隔天還要開計程車上班的45歲陳姓男子，氣到拿滅火器狂噴。

台中西屯派出所長王凱政說：「因不滿改裝車喧鬧製造噪音，下樓與對方理論時，遭對方攻擊。」警方循線抓到，29歲的趙姓主嫌和另外4名同夥，另外還要追查其他共犯，他們打人用的球棒全部查扣，這些人疑似為了討債，開車發出噪音吵人，還拿球棒圍毆無辜住戶，全都被依傷害、聚眾鬥毆等罪，移送偵辦。

