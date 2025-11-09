鬧區路口燒金紙「竄濃煙」 寺廟二度挨罰

民眾直擊有人在新北板橋鬧區路口燒金紙，竄出大量濃煙。（圖／東森新聞）





新北板橋鬧區，民眾直擊有人在路口燒金紙，再加上旁邊停了好幾輛機車，擔心有安全問題，警方獲報到場，確認燒金紙的是一旁寺廟人員，由於濃煙已經妨礙行車視線，當場開罰，不過到了晚上廟方又再同個地點燒金紙，被二度開罰，對此廟方表示，當天是一年兩度的法會，也承諾將會改進。

警方獲報，板橋鬧區路口有人在焚燒金紙，竄出大量濃煙，到場後確認，燒金紙的是一旁寺廟的工作人員。當時寺廟人員在路口焚燒金紙，地上還有焚燒痕跡，但其實民眾在意的是因為旁邊就是機車停車格，距離非常近，讓他們擔心安全問題。

其他民眾：「多多少少，因為如果風大的話，飛過去應該會波及到機車。」

案發地點在新北板橋的文化路二段和松江街口，8號上午11點多，當天是觀音菩薩紀念日，寺廟正在舉行超渡法會，警方到場後判斷，在道路兩旁附近燃燒物品，濃煙已經足以妨礙行車視線，因此當場依照，違反道交條例，開罰1200元到2400元，不過誇張的是，到了晚上又來一次，同一個地點兩個金爐一起燒，雖然其中一個有圍起來，旁邊也放了兩個小水桶，但還是違法，再度被開罰，並函請環保局，依照空污法裁處。

燒金紙挨罰寺廟師姐林小姐：「晚上是我們超渡的牌位，那是一天的行程，我們沒有辦法，馬上就是去做改善的動作，可是等於說，我們現在已經知道問題所在，我們也知道如何改善了，希望說社會大眾給我們，一次機會。」

師姐說，他們一年只有辦兩天法會，一天兩場燒金紙，過去30年都沒有問題，也沒被罰過，這回引發民眾疑慮被開罰，他們也將會改進。

