鬧區遇襲怎自保？ 先「大喊有刀」謹記3自保要訣

和歹徒保持六公尺以上距離是保命要訣。（圖／東森新聞）





遇到這樣的事件，要如何自保也非常重要，嫌犯張文特地選在鬧區作案，現在網路上就出現，如果真的遇上襲擊，該怎麼自保自救，除了大聲呼救之外，也要和歹徒保持六公尺以上距離。

19號晚間，台北街頭爆發連續隨機攻擊事件，嫌犯張文特地選在鬧區、尖峰時段作案，隨機砍人，讓人想起鄭捷在北捷犯案也是持刀殺人，究竟遇到這種情況 ，該如何保命？

有網友發文分享3步自保要訣。其中第一步就是要高喊有刀子，大聲呼救，因為開槍會有聲音，但是持刀攻擊是沒有聲音的，民眾不會發現有異狀，因此「大叫」，可以警惕周圍其他人警戒。再來應該快速逃離現場，就算有學過擒拿術，也不鼓勵逞英雄，因為所有的防恐手冊都會教你，先跑再說，再找地方躲起來。而如果真的無路可退，則是應該利用手邊物品，例如包包擋在身前護住重要器官，因為這次3名死者的致命傷，就是在頸部和心臟。

廣告 廣告

網友更提醒，面對持刀歹徒，最好保持6公尺以上距離，因為人在一秒鐘之內，就能往前衝三公尺進行突刺。謹記保命要訣，等到意外發生時，就能夠多一份保險。

更多東森新聞報導

獨家／中山隨機砍人！張文就站在她身後 大喊「通通上去」

張文砍殺3人後「南西誠品墜樓亡」 百貨宣布今日休館

北捷「煙霧彈砍人魔」張文奪3命 墜樓慘死畫面曝

