鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻

新北市三重發生隨機攻擊事件！一名45歲男子今天（22日）上午在徐匯中學捷運站旁的鬧區閒晃，先朝一名77歲婦人揮拳，再持鐵棍追打路過的60歲夫妻檔，多次朝頭部揮擊。夫妻倆頭部撕裂傷，被緊急送醫。而嫌犯當場被逮捕之後，警方在他的機車上搜出毒品。

夫妻倆走在小巷，卻被嫌犯盯上，他手持鐵棍，從後方大力往男子頭上敲。妻子見狀趕快逃命，嫌犯不放過邊追邊揮，再次大力持鐵棍攻擊，看到人已經倒地，他離開卻二度返回，再次動手，隨後囂張大搖大擺，持續在巷弄亂晃。

嫌犯vs.員警：「（你是在亂喔），你就給我上手銬，（你是在亂，對你很好就對了），對我很好，好好好來，我趴著。」

員警隨即到場，嫌犯反抗胡言亂語，但被他打傷的夫妻檔根本不認識他。大白天隨機攻擊，兩人頭部撕裂見血，緊急送醫。

目擊報案民眾：「一位女士坐在那邊頭破血流，然後行凶的人走過來，我就打電話報警，他有拿一根鐵棍，敲了兩個人，一個男生一個女生。」

新北市三重三和路四段，45歲嫌犯隨機攻擊，警方調查他在9點28分先鎖定77歲婦人，徒手揮打頭部，隨後從機車車箱拿出鐵棍。3分鐘後盯上經過的60歲夫妻檔，猛追再次攻擊。

《EBC東森新聞》重回到事發現場，這裡是學區，還有菜市場，平時人流車流都相當大，但這麼熱鬧的地方，巷弄卻發生攻擊行為。

目擊民眾：「他老婆很嚴重，在這裡就很嚴重，才會叫救護車，老公來頭上也是。」

警方在嫌犯機車內搜出安非他命毒品，無故攻擊3名路人，造成2人傷，夫妻檔飽受驚嚇，只是走在路上，無辜被打受傷。

