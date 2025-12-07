鬧區雙刀入室搶案！嫌拿「手機充電線」綁租屋女

新北市中和一名25歲女子，日前獨自在租屋處，被人持雙刀闖屋行搶！（圖／示意畫面）





新北市中和一名25歲女子，日前獨自在租屋處，被人持雙刀闖屋行搶！嫌犯除了拿刀，還用「手機充電線」綑綁她的雙手，女子一眼就認出來，是以前隔壁房間的租客，當場嚇哭，這時原本得手7700元的嫌犯開始心軟、安撫對方，擔心女子沒有錢，留下1千元，甚至逃走時，還幫忙倒垃圾。

員警vs.入室搶劫嫌犯：「他吧 是不是。」拿著搶來錢買毒現場，當場被抓，他是入室搶劫嫌犯，一個小時前闖進以前住過的租屋處洗劫。

嫌犯是前房客，返回鎖定隔壁鄰居的門沒有鎖，闖入洗劫，25歲被害女子當時獨自在租屋處，突然被闖入，甚至被拿充電線捆綁雙手，控制行動。

知情鄰居：「因為他們外面是密碼鎖，沒有換所以說那個嫌犯，就用原來的密碼跑進去，就是這樣把她綁起來，那小姐有受傷。」

事發在新北市中和市場附近鬧區，4號中午嫌犯持刀，拿充電線捆綁被害人，過程中被掙脫拉扯，他再拿出另一把刀恐嚇，在房內翻出7700元現金，看著被害人被嚇哭。

他得手後開始安撫，說自己只是需要幫忙，擔心被害人沒錢還留下1千塊，甚至臨走時幫忙丟垃圾，一共待了半個小時離開，走路2分鐘到超商座位區丟棄兇刀，再騎車買便當買喪屍煙彈。

知情鄰居：「他之前說他當廚師，平常會打招呼，後來又當過義交，後來聽說行為就怪怪，好像有吸毒。」

60歲嫌犯曾是廚師，失業後染毒，被逮時已經花掉2100元，警方搜出毒煙彈充電線，找回犯案用2把刀，依強盜毒品公共危險罪送辦，只因為缺錢花用，就朝前鄰居下手，被害人陰影怎麼揮去。

