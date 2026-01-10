鬧場石平被架走！游智彬竟提告沈伯洋、矢板明夫：被台獨K的頭還在痛

記者楊士誼／台北報導

日本參議員石平訪台，9日出席印太戰略智庫舉辦的研討會，民進黨立委沈伯洋正在講演「共產黨的認知作戰」時，新黨副秘書長游智彬竟舉「漢奸」牌子鬧場，但隨即被眾人砲轟更被架走。游智彬9日晚間聲稱，他遭「黑衣人」推擠、勒頸撂倒，讓他感到暈眩，隨即驗傷。游智彬稱，已控告沈伯洋涉嫌教唆傷害，並對智庫執行長矢板明夫等人提告。游智彬今（10）日也發文說，「昨天被台獨K的頭還在痛」。

昨日研討會上，沈伯洋講演時，游智彬突然衝進研討會現場，拿著「漢奸」的牌子，高喊「釣魚台到底是誰的？釣魚台是中國還是台灣的？」還大喊說要辯論、捍衛釣魚台。鬧場行為引起觀眾不滿，群起怒轟「滾出去！」、「出去」。游智彬隨即被架走，現場更響起一片掌聲。沈伯洋則笑說，「不用理他，剛剛講到現在洗腦機制如此有效果，剛才可以看到一個非常完美的範本」。

而針對游智彬的鬧場行徑，石平上午搭機離台前表示，沒被嚇到，但溝通方式不對，要找人溝通要有禮貌問有沒有時間，舉著牌子衝到面前說要溝通，「那不叫溝通那叫威嚇，但我也沒什麼好害怕的」。

游智彬昨晚則發表聲明，稱他遭一群獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸等方式將其撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷。他指控，沈伯洋未出面制止暴力，竟以「洗腦機制」羞辱受害者，把「要求辯論」抹黑成「該被對付」。他表示，這是用標籤煽動仇恨、用拳頭取代理性的最惡劣示範，「先妖魔化，再動手」的完美範本。

游智彬強調，他已正式提出告訴，控告沈伯洋涉嫌教唆傷害；並同步對矢板明夫、台獨大旗隊李文賓等相關人員提告，針對其推擠、限制人身行動等行為，追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。新黨則譴責「政治暴力」，並呼籲社會各界共同拒絕暴力、守護公共討論空間，讓台灣回到講理、講法、講人性的道路上。

