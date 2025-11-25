鬧經痛3年一次比一次慘... 35歲女一查「子宮內布滿肌腺瘤」 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

35歲的李小姐，近三年來每一次生理期來，總會腹痛難耐，嚴重影響日常生活，忍到受不了，擔心身體狀況的她，就醫一檢查，沒想到竟發現子宮內布滿子宮肌腺瘤，所幸透過腹腔鏡與婦科超音波導引進行「逐顆擊破」治療，症狀才大幅改善。醫師提醒，若有劇烈腹痛、經血過多以及頻尿等症狀要小心，否則長期下來恐影響受孕。

收治病人的台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚表示，子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，即子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎，形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關。

廣告 廣告

根據統計，子宮肌腺瘤好發於35至50歲的女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約有20至30％，在不孕的女性中也相當常見。

陳國瑚強調，當這些異位（經血倒流並長入子宮肌層）的內膜組織，在月經週期受到荷爾蒙刺激時腫脹發炎，就可能有劇烈腹痛、經血過多以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。

陳國瑚指出，傳統治療方式有藥物及手術摘除子宮兩種，藥物治療可暫時控制經痛與經血過多，但要小心的是，長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑容易出現類似停經更年期的副作用，例如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆；手術切除全部子宮雖能徹底移除病灶，但對希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言就無法再生育，代價較大。

陳國瑚說，所幸，隨著醫療科技的進步，近年有治療新選擇，藉釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血的治療目的。預防勝於治療，提醒女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血與骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

她心臟「1分鐘僅40下」蝸牛跳 首例！台大醫院創新心律調節器救回命

18蘇丹紅化粧品曝光！思珂、未來美、古寶無患子… 食藥署證「濃度極高」

【文章轉載請註明出處】