即時中心／黃于庭報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金弊案，遭羈押近1年後交保，重獲自由身的他動作頻頻，近期宣布擔任欲參選嘉義市長的白委張啓楷競選總幹事，更多次替現任黨魁黃國昌拉抬新北市長選情，復出意味濃厚。對此，柯文哲昨（18）日談及去（2025）年大罷免時，開嗆國民黨「別太高估自己實力」，更指稱很多人是為了救他出來才去投票。

民眾黨台北市黨部昨日舉辦「松信夥伴見面會」，談及自己在看守所「進修」，柯文哲認為，發呆是種幸福，他那時候不是發呆就是讀書，1年把別人10年可以犯的錯都犯完了，每次犯錯都要做檢討報告，他當時有個計劃要寫4本書，不過內容還不完整，包含台北市長8年任內、民眾黨中央到地方黨部的SOP。

廣告 廣告

柯文哲更提到，2月1日民眾黨不分區立委換血，應該也要建立SOP，「犯過的錯誤不能再犯，例如立法院辦公室報帳要怎麼報，一定要有規則」。

他繼續論述「土城回憶錄」，表示自己總共換過9位室友，每個人故事都很精彩，看守所24小時運作，除了主任管理員之外，輪班的管理員相當多，「看到我的第1句話就是『阿北加油』，講完就開始哭」，他則安慰自己沒有問題，要對方不要緊張。

快新聞／嗆國民黨別高估自己！柯文哲自信喊：很多人「為救阿北」才反罷免

前民眾黨主席柯文哲。（圖／民視新聞資料照）

至於去年7月26日大罷免投票，柯文哲稱，管理員每30分鐘就來報進度，「我不想聽都不行」，因為他沒有買電視、收音機，倒是有訂閱報紙，本來想說要多開放，但是看了《自由時報》1個月，實在看不下去，而《中國時報》字太大，最後還是選擇看《聯合報》。

柯文哲回憶起某位26歲的馬來西亞室友，被騙來台灣買燕窩卻成車手，下飛機5天就被抓進去，他一開始還笑說「你不認識我？台灣還有人不認識我？」，之後對方關在裡面非常焦慮，他甚至當起心理醫師，「我很需要被安慰，結果我在監獄當張老師」，更自比是「台灣的安華（Anwar Ibrahim，馬來西亞首相）」。

對於剛從看守所出來時，柯文哲直言，自己當初出現人群恐懼感，妻子陳佩琪會帶他到中正紀念堂走走、看看空曠環境；他更想過「會不會死在裡面」，不過最後仍活著回來，要不是大罷免32:0，可能還在裡面，「謝謝那天有去投票的人，我相信很多人都為了要把阿北救出來去投票，國民黨不要太高估它的實力」。

原文出處：快新聞／鬧翻？怒嗆藍別高估實力 柯文哲嗨喊：很多人「救阿北」才反罷免

更多民視新聞報導

台美貿易談判代表團今晨返台 賴清德致謝：政府會繼續努力打拚

藍白合破局？柯文哲酸「國民黨別太高估自己」遭藍粉長文嗆爆

蘆洲雙亡夫妻高齡賣蔥油餅維生 逃逸兒遭起底「啃老」

