鬧翻Andy老師！家寧「IG帳號無預警消失」 網狂酸：出現微妙的變化了
娛樂中心／綜合報導
網紅家寧跟Andy老師分手後，因為公司帳務不清、百萬頻道歸屬問題鬧翻，不過這段日子來，家寧仍照常在新創的YouTube頻道上傳新片，但近日卻有網友發現，家寧的IG帳號無預警消失，掀起不少人的討論。
今（21日）有網友在社群中表示家寧擁有52萬的IG帳號突然顯示「找不到用戶」，好奇詢問是自己被封鎖，亦或者帳號真的消失不見，實際上，不只搜尋家寧帳號名稱「chianing_baby」找不到之外，即使點進該帳號的連結，也會發現顯示一片空白，疑似帳號被刪除。
不過，家寧的臉書帳號跟YouTube頻道均沒有受到影響，因此也讓大批網友湧入臉書留言詢問原由，甚至嘲諷「帳號已經出現微妙的變化了」，不過至今家寧仍未對此事作出回應，其實，家寧跟Andy老師互相開撕後，不少人都一面倒挺Andy老師，家寧IG粉絲人數狂跌之外，就連發佈新片都會遭到粉絲留言抨擊。
