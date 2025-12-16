鬧鐘突自動靜音！iPhone用戶集體踩雷 內行：關掉「1功能」就正常

近期有多名iPhone用戶反映，明明有設定鬧鐘，卻在時間到時「自動靜音」。（翻攝自photo-ac）

許多民眾習慣使用手機自帶的鬧鐘，然而近期有多名iPhone用戶反映，明明有設定鬧鐘，卻在時間到時「自動靜音」，美國一名網紅就分享她因此錯過班機，在社群平台曝光後，引發大量討論。根據蘋果官方討論區的說法，這是因為Face ID的「螢幕注視感知」功能，只要關掉，鬧鐘就會恢復正常。

美國一名網紅布蕾特．喬迪（Brett Chody）近日在TikTok分享親身經歷，表示自己為了搭乘清晨班機事先設定鬧鐘，但醒來時已是數小時後，航班早已起飛，只能無奈重買機票。她檢查手機後發現，鬧鐘已經持續響了約2小時，卻完全沒有聲音。

她將經驗分享到Instagram後，收到大量私訊回應，不少網友表示曾遇過相同情況，有人因此錯過考試、值班，甚至第一天上班就遲到。

根據蘋果官網與官方討論區說明，鬧鐘「自動靜音」的原因多半與Face ID的「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能有關。該功能在偵測到使用者正在注視螢幕時，會自動降低音量，系統若誤判人臉或手機移動狀態，可能導致鬧鐘音量被降低甚至靜音。只要前往設定中關閉「螢幕注視感知」功能，鬧鐘便能恢復正常響鈴。

