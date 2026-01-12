鬧鐘記得設定！過年返鄉搶票大戰今晚12點開打 台鐵全線加開271班次提升運能

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

搶票大戰今晚開打！台鐵春節連續假期車票將於13日凌晨0時起開放東部幹線對號列車，包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車訂票；西部幹線則於14日凌晨0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至115年2月23日之乘車票；另東線實名制列車班次，15日0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或臺東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

廣告 廣告

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。（圖／台鐵提供）

台鐵公司說明，因應115年春節連續假期疏運旅客需要，2月12日起至2月23日計12天，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-臺北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、臺北-高雄-臺東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化（海線）EMU3000型自強號列車8班、臺中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司也特別提醒，春節疏運期間西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票，旅客禁止進入6車，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

更多FTNN新聞網報導

月台下椅子給誰坐？ 網點名朱自清爸爸 釣出台鐵小編神回：立即送辦

台鐵列車重新駛入集集 陳世凱宣布：串聯高鐵彰化站打造全新觀光廊帶

台鐵公司兩歲了！新年徵才即日起開跑 12日報名截止「月薪最高可達近6萬」

